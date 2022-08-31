4 طرق للوقاية من سرطان الفم

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يشير اسم سرطان الفم إلى السرطان الذي يتكون في أي جزء من الأجزاء المكونة للفم (جوف الفم). وقد يظهر سرطان الفم على، الشفتين، اللثة، اللسان، بطانة الخدين الداخلية بالإضافة إلى سقف الفم وقاع الفم (أسفل اللسان).أحيانًا ما يُدعى السرطان الذي يظهر في داخل الفم، بسرطان الفم أو سرطان جوف الفم.وسرطان الفم هو واحد من أنواع عدة من السرطانات، التي تُجمع في فئة تُسمى بسرطانات الرأس والرقبة. وعادة ما يُعالج سرطان الفم وسرطانات الرأس والرقبة الأخرى بشكل مماثل.الأعراضقد تَتضمن علامات وأعراض سرطان الفم ما يلي:قرحة لا تلتئم في الشفاه أو داخل الفمبقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي من فمكتخلخل الأسناننموّاً أو تكتلاً في فمكألماً في الفمألم الأذنصعوبة أو ألماً عند البلعالأسبابتتشكل سرطانات الفم عندما تتطور الخلايا على الشفاه، أو في الفم (طفرات) في حمضها النووي. ويحتوي الحمض النووي للخلية على الإرشادات التي تخبر الخلية بما يجب القيام به.إنَّ التغييرات التي تحدثها الطفرات تخبر الخلايا بالاستمرار في النمو والانقسام عندما تموت الخلايا السليمة. وقد تشكل خلايا سرطان الفم غير الطبيعية المتراكمة ورماً. ومع مرور الوقت قد تنتشر داخل الفم، وإلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة، أو أجزاء أخرى من الجسم.عادةً ما تبدأ سرطانات الفم في الخلايا الرفيعة المسطحة (الخلايا الحرشفية)، التي تبطن شفتيك وداخل فمك. ومعظم سرطانات الفم هي سرطان الخلايا الحرشفية.وليس واضحاً سبب الطفرات في الخلايا الحرشفية، التي تؤدي إلى سرطان الفم، لكنَّ الأطباء حددوا العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.عوامل الخطرتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بسرطان الفم ما يلي:استخدام أي نوع من التبغ، بما في ذلك السجائر، والسيجار، والغليونمضغ التبغ والسعوط، وغير ذلكالإفراط في تناول الكحولياتتعرض شفتيك لأشعة الشمس بشكل زائدفيروس ينتقل عبر الاتصال الجنسي يُسمى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)ضعف الجهاز المناعيالوقايةليس ثمَّة طريقة أكيدة للوقاية من سرطان الفم. ومع ذلكَ، يمكنكَ الحد من خطر الإصابة بسرطان الفم إذا راعيت مجموعة من النصائح التالية:توقف عن التدخين فوراً، وإذا لم تكن مدخناً، فلا تفكِّر في ذلكَ من الأساس، لأن استعمال التبغ، سواء بالتدخين أو بالمضغ، يعرِّض خلايا فمكَ إلى مواد كيمائية خطيرة مسبِّبة للسرطان.تناول الكحول باعتدال فقط، إذا كنت تتناوله، لأن تناوُله بشكل مفرط ومزمن يسبِّب تهيُّج الخلايا بفمكَ، ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. وبالنسبة للبالغين الأصحاء يعني هذا ما يصل إلى مشروب واحد في اليوم بالنسبة للنساء من جميع الأعمار والرجال الأكبر سنّاً من 65 عاماً، وتصل إلى مشروبين في اليوم للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً أو أقل.تَجنَّب التعرض الزائد لأشعة الشمس على شفتيكَ. احمِ بشرة شفتيكَ من التعرض للشمس بالبقاء في الظل بقدر الإمكان. ارتدِ القبعات العريضة الحواف التي توفر الظل لوجهكَ بالكامل بشكل فعال، بما في ذلكَ فمكَ. استعمِل منتج وقاية الشفتين من الشمس كجزء من نظام الحماية اليومي من الشمس.راجِع طبيب الأسنان الخاص بكَ بانتظام. أطلب من طبيب الأسنان الخاص بكَ فحص الفم بأكمله كجزء من اختبارات الأسنان الروتينية، للبحث عن أي مناطق غير طبيعية قد تكون إشارة إلى وجود سرطان بالفم، أو تغييرات ما قبل الإصابة بالسرطان.