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صحة

زيادة محيط الكرش... خطر غير متوقع

Lebanon 24
31-08-2022 | 07:00
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توصل علماء من جامعة أكسفورد إلى أن زيادة الدهون حول البطن أكثر خطورة على الصحة من الوزن الكلي.

وتم تقديم البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في برشلونة.

وخلال الدراسة التي استمرت 13 عاما، زاد خطر الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية بنسبة 4% لكل سنتيمتر في محيط الخصر.
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وأظهرت دراسة العلماء أن كل بوصة (2.5 سنتيمتر) إضافية على محيط الخصر تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 11%.

وأظهر تحليل البيانات الصحية للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما أن محيط الوزن هو أكبر عامل خطر مقارنة بمقاييس السمنة الأخرى مثل "مؤشر كتلة الجسم" (BMI) الذي يقيس كتلة الشخص وطوله، وفقا لتقرير في "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) ، الذي نقلته "إندبندنت" (Independent).

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أكبر محيط خصر كانوا أكثر عرضة 3.21 مرات للإصابة بفشل القلب.

كما أظهرت دراسة أكسفورد أن كل زيادة بمقدار 1 في مؤشر كتلة الجسم تزيد من فرص الإصابة بقصور القلب بنسبة 9%.

كيف تحسب مؤشر كتلة الجسم؟
يتم حساب مؤشر كتلة الجسم (معامل كتلة الجسم) عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر، فمثلا إذا كان طول الشخص 170 سنتيمترا ووزنه 75 كيلوغراما، فيتم تحويل 170 سنتيمترا إلى وحدة المتر فيصبح 1.7، ثم يقسم الوزن على مربعه:
75/ 2 (1.7) = وتكون النتيجة في هذه الحالة 25.95.

بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا من العمر 20 عاما أو أكثر يتم تقييم معامل كتلة الجسم عبر التالي:

أقل من 18.5: الشخص يعاني من نقص في الوزن، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديه وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام. كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام.
18.5 وحتى 24.9: الوزن طبيعي، مما يعني أنه لا توجد مخاطر صحية مرتبطة بالوزن على صحة الشخص، مع تأكيد أن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر صحية مرتبطة بأمور أخرى.
25 وحتى 29.9: الشخص يعاني من زيادة في الوزن.
30 فأكثر: الشخص مصاب بالبدانة.
زيادة الوزن ومحيط الخصر كلاهما يرتبطان بأخطار صحية، ولكن يبدو وفقا للدراسة أن محيط الخصر أخطر، ربما لأنه يرتبط بزيادة الدهون الحشوية التي ترتبط بزيادة خطر أمراض مثل السكري.


ما محيط الخصر المثالي؟
من الناحية المثالية، يجب أن يكون محيط الخصر عند الشخص البالغ أقل من نصف طوله.

كيف تقيس محيط الخصر؟
قياس محيط الخصر يؤخذ عن طريق وضع شريط القياس على الخصر فوق عظم الورك مباشرة وقياس المحيط.

إذا تجاوز القياس 100 سنتيمتر للرجال أو 88 سنتيمترا للنساء؛ فهذا يعني أن الشخص يحمل كمية كبيرة من الدهون التي ترتبط بارتفاع المخاطر الصحية.

كيف يمكنك تقليص محيط الخصر بشكل طبيعي؟
تقليل تناول الدهون المشبعة والمتحولة.
تناول المزيد من الدهون الصحية والبروتينات والألياف الغذائية.
ممارسة الرياضة.
شرب الماء.
التقليل من تناول الكربوهيدرات المعالجة مثل الحلويات.
تجنب الأطعمة المصنعة.
رفع الأثقال.
التوقف عن التدخين.


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