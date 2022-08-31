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صحة

فشل القلب او قصور القلب... اليكم بعض المعلومات حوله

Lebanon 24
31-08-2022 | 14:00
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فشل القلب (ويسمى أيضا قصور القلب) حالة يصبح فيها القلب عاجزا عن ضخ كمية تلبي حاجة الجسم من الدم، وذلك وفقا لـ"خدمات الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة.
ويحدث فشل القلب نتيجة تضخم عضلات القلب وتصلبها، بحيث لا تصبح قادرة على العمل بفعالية، وإصابة عضلة القلب بالضعف.
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وقصور القلب حالة مزمنة تزداد سوءا مع مرور الوقت، ولا يوجد علاج شافٍ، ويهدف العلاج إلى السيطرة على الأعراض وتأخير تفاقم الحالة.

أعراض فشل القلب
الشعور بضيق في التنفس بعد النشاط أو حتى خلال الراحة.
تورم الكاحلين والساقين.
السعال المستمر.
تسارع معدل ضربات القلب.
الدوخة.
يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة، وعندها يسمى "فشل القلب الحاد"، أو على مدى أسابيع أو أشهر وعندها يسمى "فشل القلب المزمن".
ويحدث فشل القلب غالبا نتيجة عدد من المشاكل التي تؤثر على القلب في الوقت نفسه، مثل:

مرض القلب التاجي: إذ تصبح الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم مسدودة بمواد دهنية (تصلب الشرايين)، مما قد يسبب الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية.
ارتفاع ضغط الدم.
اعتلال عضلة القلب.
مشاكل في ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني.
تلف أو مشاكل في صمامات القلب.
عيوب القلب الخلقية. "الجزيرة" 
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