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صحة

دراسة: كل سنتيمتر من الدهون بهذه المنطقة يزيد خطر أمراض القلب

Lebanon 24
31-08-2022 | 16:00
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تنذر الدهون الزائدة في الجسم بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، لكن منطقة معينة أكثر خطورة من غيرها، وفق دراسة طبية حديثة.

ووجدت الدراسة التي أجريت في بريطانيا أن كل بوصة إضافية على محيط الخصر، تزيد من خطر الإصابة بأمراض قصور القلب بنسبة 11 في المئة.
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وقال علماء في جامعة أكسفورد، قادوا البحث بعد تحليل بيانات صحية لحوالي 430 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما، أن محيط الخصر هو أكثر العوامل خطورة مقارنة بمقاييس السمنة الأخرى مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI). 

ووجد الباحثون خلال الدراسة، التي شملت فترة زمنية حوالي 13 عاما، أن مخاطر حدوث النوبات القلبية وسكتات دماغية زادت بنسبة 4 في المئة، لكل سنتيمتر في محيط الخصر.

وقال كبير الباحثين الدكتور أيوديبوبو أوغونتاد: "إن كمية الدهون التي يحملها الناس حول جذعهم أكثر أهمية عند تتبع دهون الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
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