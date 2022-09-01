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صحة

الاكياس الدمعية... اليكم بعض المعلومات حولها

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:00
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قالت مؤسسة "عين" الألمانية إن الأكياس الدمعية هي ‫سوائل متراكمة أو تورم الأنسجة الدهنية تحت العين، مشيرة إلى أنها تُفسد ‫المظهر الجمالي للعيون؛ حيث تجعلها تبدو متعبة ومتقدمة في العمر، فضلا ‫عن إعاقة الرؤية.
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‫وأوضحت المؤسسة المعنية بصحة العيون أن أسبابها تتمثل في:

العامل الوراثي.
التقدم في العمر.
اضطراب التدفق الليمفاوي بسبب قلة النوم.
التوتر ‫النفسي.
التدخين.
الترهل المستديم للجلد أو ‫العضلات أو النسيج الدهني تحت العين بفعل الإصابة بالسكتة الدماغية ‫مثلا.
 

الأكياس الدمعية قد تشير إلى أمراض
‫وأضافت المؤسسة أن الأكياس الدمعية قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض ‫مثل نقص الحديد أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والكلى والكبد أو ‫أحد الأورام.

علاج الأكياس الدمعية
‫وأشارت "عين" إلى أنه في الحالات البسيطة يمكن مواجهة الأكياس الدمعية ‫بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة مثل ماسك الخيار أو اللبن المخثر أو ‫ملاعق الشاي الباردة أو أكياس الشاي، بالإضافة إلى النوم الكافي ‫والإقلاع عن التدخين.

‫ويتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الأكياس الدمعية في الحالات الشديدة، ‫والتي تكون فيها الأكياس الدمعية مستديمة وتتسبب في إعاقة الرؤية."الجزيرة" 
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