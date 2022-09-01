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صحة

لن ترموها بعد اليوم... فوائد غير متوقعة لقشور البيض

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:19
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لا شكّ في أن لتناول البيض حسنات كثيرة على الصحة والجسم بشكل عام. وفي حين أننا في معتادون على كسر البيض وإزالة القشور عنه، يبدو أن للأخيرة فوائد غير متوقعة.

إذ تساعد قشور البيض في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة من الكالسيوم، عند إضافتها لأي أنواع الطعام من خلال طحنها وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي، وفقاً لموقع "واكا كوفي".
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وشدد الموقع على أنه علينا "التقرب من قشور البيض وعدم نبذها، لما تحتويه من فوائد كبيرة في الوجبات"، مشيراً إلى أنها تقلل من المرارة الحادة الموجودة في القهوة.

ووفقا للموقع، كان رعاة البقر في الولايات المتحدة، يستخدمون هذه الفكرة عند تحضير القهوة على النار أثناء السفر الطويل، لأن القهوة كانت بمرارة حادة "لا تحتمل".

وتساعد قشور البيض على إخفاء مرارة القهوة لأنها مصنوعة من كربونات الكالسيوم التي تمتص بعض الأحماض الموجودة في القهوة.

ويبقى الأهمّ أنه يجب دوماً غسل قشور البيض قبل تناولها نظراً لأنها تحمل نوعاً ضاراً من البكتيريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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