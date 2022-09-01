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صحة

مرض "مجهول المصدر" يودي بحياة 3 أشخاص.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-09-2022 | 13:40
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أعلنت السلطات الصحية، الخميس، أن شخصا ثالثا توفي بسبب "التهاب رئوي مجهول المصدر" في عيادة في توكومان بشمال غرب الأرجنتين.

وقال وزير الصحة الإقليمي، لويس ميدينا رويز، للصحافة، إن تسعة أشخاص إجمالا، من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها، أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي وتوفي ثلاثة منهم منذ يوم الاثنين.
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وذكر الوزير أن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، لكن تم استبعاد "كوفيد-19" والإنفلونزا من النوعين أ وب.

وبحسب الوزير، فإن الإصابة قد تكون ناجمة عن عدوى، لكن في الوقت نفسه فإن الأطباء لم يستبعدوا نهائيا إمكانية أن تكون ناجمة عن تسمم ما، مشيرا إلى أن التحليلات جارية بشكل خاص على المياه وأنظمة تكييف الهواء.
 
وستظهر نتائج هذه الاختبارات بحلول نهاية الأسبوع.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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