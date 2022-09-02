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صحة
الماء وعصير الحامض... اليكم بعض الفوائد
Lebanon 24
02-09-2022
|
02:00
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شهد شرب عصير الحامض مع القليل من الماء انتشارا واسعا بين أولئك الذين يبحثون عن إزالة السموم من أجسامهم وحرق الدهون.
ويوجد الكثير من المعلومات المضللة على الإنترنت حول فوائد شرب عصير الحامض مع الماء، ولذلك، جمعت صحيفة "ذي صن" البريطانية بعض المعلومات الأكثر شيوعا حول هذا المشروب، وكشفت عما يقوله العلماء بشأنه.
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الشيء الوحيد الذي اتفق عليه كل العلماء تقريبا هو أننا بشكل عام نعاني من الجفاف الشديد في عالم اليوم، ولهذا السبب وحده، إذا كانت إضافة الحامض إلى الماء تجعلك أكثر قدرة على شربه، فهذا أمر جيد بالفعل.
ويمكن لماء الحامض أن يساعد في استقرار شهيتك، ما يجعلك أقل تناولا للوجبات الخفيفة على مدار اليوم (بسبب ألياف موازنة السكر في الدم).
وقد يزيد ماء الحامض من طاقتك لأنه غني بفيتامين C، الذي يساعد جسمك على امتصاص الحديد.
ويمكن لماء الحامض أن يساعد في حماية خلاياك من خلال تقديمه كمضاد أكسدة فعال وتشجيعك على تناول نظام غذائي صحي بشكل عام.
ويساعدالمشروب في تعزيز نضارة البشرة من خلال إعطائها دفعة من فيتامين C، المعروف بإبطائه عمليات الشيخوخة، ولكن من دون نسيان روتين العناية بالبشرة الجيد واعتماد واقي الشمس."ذي صن"
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