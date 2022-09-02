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صحة

احذروا هذه الأطعمة.. تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء!

Lebanon 24
02-09-2022 | 05:00
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حذرت دراسة طبية بريطانية من أن الإكثار من تناول البيتزا والأطعمة المصنعة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 29%.

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة "الطب البريطانية"، أن الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الأطعمة السريعة بما فيها البيتزا والباستا الجاهزة والبرغر وغيرها من الوجبات الدسمة.

وأشارت الدراسة الى أن هذه الوجبات الجاهزة والأطعمة فائقة المعالجة لها تأثير خطير على الصحة العامة.

ولفتت إلى أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون، ما يزيد من احتمالية الإصابة بمجموعة من الحالات التي تؤثر على الجهاز القلبي الوعائي مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأنواع أخرى من أمراض القلب.

وبالإضافة إلى نظام القلب والأوعية الدموية، أشارت الدراسة إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان شائع لدى الرجال.

وذكرت الدراسة أن العلماء حذروا في أبحاث عديدة من أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم – المعروف أيضًا باسم سرطان الأمعاء – لدى الرجال بنحو %29.

أكثر أنواع السرطان انتشاراً

وسلطت الدراسة الضوء على التأثير الصحي طويل المدى لاستهلاك هذا النوع من الطعام، وكيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا.

من جهته، قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتو لو وانغ: "بدأنا في التفكير في أن سرطان القولون والمستقيم يمكن أن يكون أكثر أنواع السرطان تأثراً بالنظام الغذائي مقارنة بالأنواع الأخرى".

وأكد أن "اللحوم المصنعة التي يندرج معظمها في فئة الأطعمة فائقة المعالجة، هي عامل خطر قوي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

واضاف: "تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة أيضًا على نسبة عالية من السكريات المضافة وقليلة الألياف ما يساهم في زيادة الوزن والسمنة التي تعتبر عامل خطر ثابت للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

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المصدر: العربية
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