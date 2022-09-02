كوبان من الشاي الأسود يقللان خطر الوفاة... اليكم التفاصيل

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توصّلت دراسة أُجريت على نصف مليون من شاربي الشاي في المملكة المتحدة أن تناول الشاي الأسود بكميات كبيرة كان مرتبطا بانخفاض طفيف في خطر الوفاة.وقاد الدراسة باحثون في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة "حوليات الطب الباطني" (Annals of Internal Medicine)، وعلى موقع المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، ونقلتها صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية.والدراسة عبارة عن تحليل كبير وشامل للفوائد المحتملة لشرب الشاي الأسود، وهو أكثر أنواع الشاي شيوعا في المملكة المتحدة.ركزت الدراسات السابقة التي وجدت ارتباطا متواضعا بين زيادة تناول الشاي وانخفاض خطر الوفاة بشكل أساسي على السكان الآسيويين، الذين يشربون الشاي الأخضر عادة. في المقابل، أسفرت الدراسات التي أجريت على الشاي الأسود عن نتائج مختلطة.وشملت الدراسة 498 ألفا و43 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما شاركوا في دراسة جماعية كبيرة تسمى "يو كي بانك" (UK Biobank)، وتمت متابعة المشاركين لمدة 11 عاما، وجاءت معلومات الوفاة من قاعدة بيانات مرتبطة من الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.في الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين أو أكثر من الشاي يوميا تقل احتمالية تعرضهم للوفاة من أي سبب بنسبة 9 إلى 13% مقارنة بمن لم يشربوا الشاي. كما ارتبط ارتفاع استهلاك الشاي بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية.ووصف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة فرناندو رودريغيز أرتاليخو البحث بأنه يمثل "تقدما كبيرا في هذا المجال".وقال إن معظم الدراسات أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا على نطاق واسع، وإن الدراسات خارج القارة كانت قليلة "صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها".أرتاليخو قال أيضا إن "هذا المقال يوضح أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود (الشاي الأكثر استهلاكا على نطاق واسع في أوروبا) يرتبط بانخفاض طفيف في إجمالي وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى 10 سنوات في متوسط العمر".وأضاف أن الدراسة لم تثبت بشكل قاطع أن الشاي كان سبب انخفاض معدل وفيات من يشربون الشاي، لأنه لا يمكن استبعاد أن هذا يرجع إلى عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك الشاي.الشاي الأسود يحضر من أوراق نبتة "كاميليا سينينسيس" التي تخضع لعملية تسمى الأكسدة، وتحول الأوراق من اللون الأخضر إلى اللون البني الداكن الأسود. والأكسدة تعني تعرض الأوراق لهواء رطب غني بالأكسجين، وفقا لموقع "ويب ميد" (webmd).وللشاي الأسود العديد من الفوائد منها:غني بمضادات الأكسدةتعزيز صحة القلبخفض الكوليسترول الضارتحسين صحة القناة الهضميةتحسين اليقظة والتركيزقد يساعد في خفض ضغط الدمقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغيةقد يخفض مستويات السكر في الدمقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. "الجزيرة"