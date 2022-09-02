نصائح من خبيرة تغذية أثناء تناول الطعام في الرحلات الجوية

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أكدت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا أن التغذية الصحيحة تساعد على تحمّل عبء الرحلات الجوية التي تؤثر بشكل كبير في جسم الإنسان.ولفتت إلى أنه لكي نخفّف عبء الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، يجب الالتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء السفر، حيث نصحت بعدم تناول الطعام حتى الشبع، مشددةً على ضرورة أن يكون الطعام بسيطاً، وخاصة أثناء الرحلات الجوية الطويلة.كما نصحت بأن "من الأفضل الامتناع عن تناول اللحوم المقلية والبطاطس وسلطات المايونيز والمشروبات الغازية. لأنها قد تسبب الكثير من الإزعاج وعدم الراحة، خاصة أن الجسم في الطائرة يكون في حالة إجهاد".وشدّدت على أن الذين لديهم ميل لتجلّط الدم يجب أن يتجنّبوا تناول أي طعام دهني خلال الرحلة الجوية، ويكتفوا بتناول طعام غني بالبروتين، مثل البيض مع الخضروات، خاصة أن هذه المواد تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة.وأضافت أن "أفضل المشروبات في الرحلات الجوية هي عصير الطماطم والماء وشاي الأعشاب"، وتنصح الخبيرة أيضاً بتوخّي الحذر من تناول منتجات الألبان المخمّرة والحليب، لأنها قد تسبب الشعور بعدم الراحة للشخص الذي يبقى في وضعية الجلوس لفترة طويلة. كما أن تناول الفاكهة قد يؤثر سلباً في عمل الأمعاء.