لفقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب.. الفول السوداني الحل الأمثل!

ان الفول السوداني يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينيات وعلى حمض الفوليك، والكالسيوم والمنغنيزيوم والزنك والحديد والألياف والنياسين، كما على حوالي 25٪ بروتين وهي الأعلى بين المكسرات.

وخلص بحث جديد إلى أن الفول السوداني يساعد في التخلص من بعض الكيلوغرامات غير المرغوب فيها، والحفاظ على صحة القلب.

ووجدت الدراسة أن تناول 35 غراما من الفول السوداني المحمص الجاف والمملح قليلا قبل وجبتين رئيسيتين كل يوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وتحسين مستويات الغلوكوز أثناء الصيام.

وعند تقييم مجموعتين من البالغين الأستراليين المعرضين لخطر متوسط أو مرتفع للإصابة بمرض السكري من النوع 2، اختبر الباحثون تأثير تناول 70 غراما من الفول السوداني (15 غراما إضافيا من الألياف) بالإضافة إلى نظام غذائي لفقدان الوزن، مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي قليل الدسم، نظام غذائي لفقدان الوزن. ووجدوا أن كلا المجموعتين فقدوا الوزن بعد 6 أشهر (6.7 كلغ ).

وتبين ان أولئك الذين تناولوا الفول السوداني كان لديهم تحسن أكبر في ضغط الدم، حيث سجلت هذه المجموعة انخفاضا في ضغط الدم (بمقدار 5 ملم زئبقي) وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10 %.

وتم إجراء هذا البحث في أديلايد، جنوب أستراليا من قبل البروفسور بيتر كليفتون من جامعة UniSA والأستاذة المشاركة جينيفر كيو.

وتقول الباحثة المشاركة والباحثة في جامعة تكساس التقنية الأستاذة المساعدة كريستينا بيترسن: "إن الدراسة تكسر بعض المفاهيم الخاطئة حول الآثار الصحية للفول السوداني".

وتضيف بيترسن: "وجدت دراستنا أن الفول السوداني، الغني بالدهون الصحية غير المشبعة، يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي فعال لفقدان الوزن".

وتشير بيترسن إلى أن إدراك أن الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف يمكن أن توفر الشعور بالامتلاء يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة أو الإفراط في تناول الطعام، ويعتبر الفول السوداني أحد هذه الأطعمة.

(تركيا الان)