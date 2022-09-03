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صحة

لخفض خطر الإصابة بهذين المرضين... إمشِ دقيقتين فقط بعد الطعام!

Lebanon 24
03-09-2022 | 11:00
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وجدت دراسة علمية أن المشي بعد تناول وجبات الطعام يخفف من التقلبات الكبيرة بمستويات السكر في الدم، وهي التي تزيد خطر الإصابة بمرضي السكري والقلب.

وأشارت الدراسة إلى أن المشي لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى 5 دقائق بعد تناول وجبة الطعام يمنع الارتفاع والهبوط الكبيرين في مستويات السكر في الدم، التي أوردت تفاصيلها شبكة "سي إن إن" ونشرت في دورية (Sports Medicine) العلمية 
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وقال المؤلف المشارك في الدراسة أيدان بافي إن الوقوف على القدمين بعد الوجبة يمكن أن يساعد أيضاًـ  لكن ليس بنفس مقدار المشي، مشدداً على أن فترات الراحة المتقطعة على مدار اليوم تقلل الغلوكوز بنسبة 9.51%، مقارنة مع الجلوس لفترة طويلة، أما المشي العالي الكثافة والمتقطع خلال اليوم يؤدي إلى انخفاض أكبر في معدل الغلوكوز يقدر بنحو 17.01% مقارنة بالجلوس لفترات طويلة.

وأضاف: "هذا يشير إلى أن كسر الجلوس بفواصل الوقوف والمشي الخفيف مفيد لمستويات الغلوكوز".

واعتمدت الدراسة على التحليل التلوي، الذي يقوم على دمج البيانات النوعية والكمية بهدف الوصول إلى الاستنتاجات، فحلل الباحثون نتائج سبع دراسات قارنت تأثير الجلوس والوقوف والمشي على مستويات الأنسولين وسكر الدم في الجسم، وطُلب من المشاركين في الدراسات الوقوف أو المشي لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق كل 20 إلى 30 دقيقة على مدار يوم كامل.

وخلص الباحثون إلى أن إجمالي النشاط الملاحظ لدى المشاركين كان حوالى 28 دقيقة، تضمنت فترات للوقوف والمشي الخفيف تتراوح ما بين دقيقتين إلى 5 دقائق.

ولاحظوا أنه في حال مشى الأشخاص لمدة قصيرة بعد تناول الوجبات، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع وتنخفض بشكل تدريجي، وتكون مستويات الأنسولين لديهم أكثر استقرارا من حالتي الوقوف والجلوس.

ويقول الخبراء إن تفادي ارتفاع نسبة السكر في الدم مفيد للجسم، فالارتفاعات والهبوطات السريعة فيها تزيد زيادة خطر الإصابة بمرضي السكري والقلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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