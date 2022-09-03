مفاجأة غير سارّة داخل البيض تتعلّق بصحة الدماغ

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، العلاقة بين الأطعمة المختلفة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكتة الدماغية النزفية بشكل منفصل.

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ووجدت الدراسة، التي شملت 418 ألف شخص في تسع دول أوروبية، أن زيادة استهلاك البيض مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، ولكن ليس بالسكتة الدماغية.ووجد الباحثون أنه مقابل كل 20 غراماً إضافياً من البيض يتم استهلاكه يومياً، كان هناك خطر أعلى بنسبة 25% للإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، أي ما يعادل 0.66 حالة إضافية لكل 1000 (أو حوالي حالتين لكل 3000) من السكان على مدى عشر سنوات.وقال الباحثون إن الارتباطات التي توصلوا إليها بين الأطعمة المختلفة والسكتة الدماغية النزفية يمكن تفسيرها جزئياً بالتأثيرات على ضغط الدم والكوليسترول.وأشارت الدراسة إلى أنه بينما تحتوي بيضة واحدة كبيرة على ما يقرب من 186 ملليغرام من الكوليسترول، فإنها تحتوي أيضاً على البروتين والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.وقال الباحثون إن البيض غذاء "كثيف المغذيات" ويجب تقييمه ككل، بدلا من مجرد التركيز على عنصر واحد، مثل الكوليسترول.