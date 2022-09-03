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صحة

لكبد سليم... إجعلوا من هذه الخضروات صديقة لكم

Lebanon 24
03-09-2022 | 08:54
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لا شكّ في أن الكبد يعدّ عضواً مهماً له العديد من الوظائف المهم للجسم، لذا يجب المحافظة على صحته. من هنا، تساهم أطعمة عدّة في تعزيز عمله والحفاظ على جودته، وقد تحدث موقع "إيت زيس" عن أفضل أربع خضروات للكبد وهي:
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-  الشمندر: تشير الدراسات إلى أن عصير الشمندر مشروب "صحي" يمكن أن يمنع بعض الأمراض، وقد يكون مفيدًا بشكل خاص للكبد، فهو قادر على حمايته من فئات معينة من المواد المسرطنة بفضل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر الأحمر - تسمى betalains.
- البروكلي: بعض العناصر الغذائية الموجودة في الخضروات الصليبية، مثل البروكلي، مفيدة بشكل خاص لسلامة الكبد. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن تلك التي تناولت البروكلي كانت لديها اختبارات كبد إيجابية أكثر ونسبة أقل من الأورام ومرض الكبد الدهني غير الكحولي .
- كرنب بروكسل: اكتسبت إحدى الخضروات الصليبية الأخرى، وهي براعم بروكسل، شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، ولسبب وجيه. يمكن أن يحسن كرنب بروكسل عملية الهضم ويوفر الفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تساعد بالحفاظ على سلامة وظائف الكبد.
- الخضر الورقية: تشمل هذه المجموعة من الخضار السبانخ واللفت، واللذان يمكن أن يكونا مفيدان للجسم كله، بما في ذلك لصحة الكبد. مثل الخضروات الأخرى في هذه القائمة، فإن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة.
المصدر: سبوتنيك
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