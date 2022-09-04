كيف نحفظ التوابل؟

تبقى التوابل والبهارات العنصر الأهم لإتمام "لذّة" أي طبق غذائي، لكن العديد من الناس يتساءلون أحياناً حول المكان الأسلم لحفظها..

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فبينما يرى لبعض أنه يجب حفظ البهارات في دولاب جاف ومظلم بعيدا عن الرطوبة والحرارة والضوء وبعيداً عن الحوض، وعن الفرن أو غسالة الأطباق وفي علب زجاجية محكمة الغلق، يعتبر آخرون أن وضعها في الثلاجة هو الأمر الأنسب.إلا أن لاختصاصية التغذية اللبنانية، كارلا حبيب مراد، رأياً آخر، حيث شرحت في مقطع فيديو قصير عبر حسابها في إنستغرام قليلا عن الأمر.وقالت إنه يمكن تخزين البهارات في الخزانة إذا كانت درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية.أما في حالة ارتفاع درجة الحرارة، فيُنصح طبعاً بتخزينها في الثلاجة.واستثنت من هذه القاعدة، مسحوق "الكزبرة الجافة"، مؤكدة أن علينا دائماً حفظها في الثلاجة، لأن وجودها خارجها قد يعرّضها للتلف.