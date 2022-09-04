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صحة

ما هي أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين لمن بلغ سن الـ 50 وما فوق؟

Lebanon 24
04-09-2022 | 05:00
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يعدّ ضمان حصول الجسم على كمية كافية من البروتين يومياً أمراً بالغ الأهمية كي يتمكّن المرء من عيش أسلوب حياة صحي.

يساعد البروتين على الشعور بالشبع والامتلاء، وبناء العضلات، وإدارة ضغط الدم، واستعادة طاقتك، والحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.
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ومع ذلك، فإن الحاجة إلى البروتين اليومي تصبح أكثر أهمية مع التقدم في العمر بسبب التغييرات الحتمية التي يمر بها جسمك مع تقدمك في السن.

فيما يلي أفضل 5 أطعمة غنية بالبروتين بعد سن الـ 50:
- منتجات الألبان: منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي لا تعزز فقط عظام قوية وصحية بسبب محتواها من الكالسيوم، ولكنها توفر أيضا بروتينا عالي الجودة لمساعدتك في بناء كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ عليها. ويحتوي الحليب على الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة لوسين التي تظهر الأبحاث أنها يمكن أن تؤدي إلى إعادة بناء العضلات بعد التمرين.
- الكينوا: بالإضافة إلى قدرتها على دمجها في العديد من أنواع الوجبات المختلفة، فالكينوا أيضاً غنية بالبروتين، مما يجعلها خياراً رائعاً. كما أن محتواها من الألياف يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إزالة الكوليسترول من الجسم، ويعمل على تحسين جهاز المناعة عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة.
- لحم البقر: من الأطعمة الأخرى التي لها سمعة سلبية، خاصة عندما يبلغ الأشخاص الخمسينيات من العمر، لحم البقر. إلا أن العثور على قطع قليلة الدهن وعالية الجودة أمر أساسي في اختيار منتجات لحوم البقر الصحية. إذ يعدّ لحم البقر غنياً بـ 10 عناصر غذائية أساسية، مثل الحديد وفيتامين ب 12 والسيلينيوم المضاد للأكسدة والبروتين عالي الجودة، هو وسيلة رائعة لإضافة البروتين إلى النظام الغذائي.
- البيض: بالرغم من سمعته السيئة فيما خصّ آثاره المحتملة على الكوليسترول، اقترحت بعض الأبحاث أن البيض يمكن أن يكون أكثر صحة مما كنا نعتقد في السابق. إذ يعتبره أطباء التغذية هو البروتين الأكثر توافرا حيويا في الجسم مع 6-7 غرامات من البروتين لكل بيضة، ويوفر أيضا فائدة إضافية تتمثل في الحديد والفيتامينات B-12 وD والكولين المغذي، والتي تشير الأبحاث إلى أنه يساعد في صحة الدماغ والمعرفة.
المصدر: سبوتنيك
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