هل يمكن تناول الأدوية منتهية الصلاحية؟ الخبراء يجيبون...

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أكّد خبراء متخصصون في صناعة الأدوية، أن تناول أدوية منتهية الصلاحية قد يعدّ أمراً مقبولاً إذا كان المريض يعاني من مشكلة صحية بسيطة، مثل الصداع أو مشكلة الجيوب الأنفية، لكن إذا كانت حالته خطيرة فلا يجب عليه المخاطرة بذلك.واعتبر المتخصصون أن العديد من الأدوية وخاصة الأقراص والكبسولات لها مدة صلاحية تتجاوز التاريخ الموصى به على الزجاجة، فيمكن للشخص محاولة استخدام المنتج حتى إلى ما بعد 10 سنوات من تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".يضمن المصنعون أن أدويتهم ستكون آمنة وفعالة تماما حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، والذي عادة ما يكون بين 1 و5 سنوات بعد إنتاجها، وفقا للخبراء.ولكن حتى مع الأدوية التي انتهت صلاحيتها لفترة طويلة، فإن مقدار الفاعلية عادة ما يزيد على 90 % ومع ذلك، هناك بعض الأدوية التي لا ينبغي استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، غالبا لأنها لا تعالج الحالات المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري، حيث تكون الفاعلية بنسبة 100 % أمرا بالغ الأهمية.ولمساعدة أدويتك على تحمل اختبار الزمن، قم بتخزينها في مكان بارد وجاف، بعيدا عن أشعة الشمس وفي حاوياتها الأصلية، بحسب الخبراء.