29
o
بيروت
29
o
طرابلس
22
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يمكن تناول الأدوية منتهية الصلاحية؟ الخبراء يجيبون...
Lebanon 24
04-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد خبراء متخصصون في صناعة الأدوية، أن تناول أدوية منتهية الصلاحية قد يعدّ أمراً مقبولاً إذا كان المريض يعاني من مشكلة صحية بسيطة، مثل الصداع أو مشكلة الجيوب الأنفية، لكن إذا كانت حالته خطيرة فلا يجب عليه المخاطرة بذلك.
Advertisement
واعتبر المتخصصون أن العديد من الأدوية وخاصة الأقراص والكبسولات لها مدة صلاحية تتجاوز التاريخ الموصى به على الزجاجة، فيمكن للشخص محاولة استخدام المنتج حتى إلى ما بعد 10 سنوات من تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
يضمن المصنعون أن أدويتهم ستكون آمنة وفعالة تماما حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، والذي عادة ما يكون بين 1 و5 سنوات بعد إنتاجها، وفقا للخبراء.
ولكن حتى مع الأدوية التي انتهت صلاحيتها لفترة طويلة، فإن مقدار الفاعلية عادة ما يزيد على 90 % ومع ذلك، هناك بعض الأدوية التي لا ينبغي استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، غالبا لأنها لا تعالج الحالات المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري، حيث تكون الفاعلية بنسبة 100 % أمرا بالغ الأهمية.
ولمساعدة أدويتك على تحمل اختبار الزمن، قم بتخزينها في مكان بارد وجاف، بعيدا عن أشعة الشمس وفي حاوياتها الأصلية، بحسب الخبراء.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جاد غصن يدخل القفص الذهبي.. وفنانٌ شهير يُحيي حفل الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
جاد غصن يدخل القفص الذهبي.. وفنانٌ شهير يُحيي حفل الزفاف (فيديو)
02:11 | 2022-09-04
04/09/2022 02:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
16:04 | 2022-09-03
03/09/2022 04:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:45 | 2022-09-04
04/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي
Lebanon 24
فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي
01:30 | 2022-09-04
04/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟
Lebanon 24
هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟
02:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-09-04
مع بداية العام الدراسي... اليكم أبرز المواد الغذائية التي يحتاجها التلاميذ
12:00 | 2022-09-04
النبيذ قد يسبب بعض الأضرار للنساء... اليكم التفاصيل
11:00 | 2022-09-04
حقيقة صادمة عن علاقة هذين المكملين الغذائيين بالسرطان
10:00 | 2022-09-04
أطعمة تساعد على انقاص الوزن... ما هي؟
07:00 | 2022-09-04
موجات الحر... هل تشكل خطرا على صحتنا؟
05:00 | 2022-09-04
ما هي أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين لمن بلغ سن الـ 50 وما فوق؟
فيديو
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
04/09/2022 21:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
04/09/2022 21:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
04/09/2022 21:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact