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صحة

حقيقة صادمة عن علاقة هذين المكملين الغذائيين بالسرطان

Lebanon 24
04-09-2022 | 11:00
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تظل فوائد المكملات الغذائية عند محاولة تعزيز الصحة موضع تساؤل ودراسة، إذ وجدت دراسة أدلة على أن الحبوب الصغيرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، وجدت أن فيتامين E (هـ) ومعدن السيلينيوم يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالسرطان، وفق موقع "إكسبريس".
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يساعد فيتامين (هـ) في الحفاظ على صحة الجلد والعينين بالإضافة إلى تعزيز المناعة، بينما يوفر السيلينيوم خصائص قوية مضادة للأكسدة.

ومع ذلك وجدت الدراسة التي نظرت في أكثر من 35000 رجل مقسمين إلى أربع مجموعات، أن الأشكال التكميلية لهذين النوعين محفوفة بالمخاطر.

كان المشاركون يتناولون إما فيتامين "هـ" أو معدن السيلينيوم أو دواء وهمي أو مزيجاً من الاثنين.

توصلت الدراسة إلى أن فيتامين (هـ) يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا منخفض الدرجة وعالي الدرجة لدى الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات السيلينيوم بنسبة 63 و46% على التوالي.

علاوة على ذلك، تم ربط السيلينيوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان عالي الدرجة بنسبة 91% لدى الرجال الذين لديهم مستويات عالية من المعدن ذاته.

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الرجال تجنب تناول مكملات فيتامين (هـ) والسيلينيوم بجرعات تزيد عن الكمية الموصى بها.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة: "الرجال الذين يستخدمون هذه المكملات يجب أن يتوقفوا"، مضيفا: "لا تقدم مكملات السيلينيوم ولا فيتامين هـ أي فوائد معروفة، بل المخاطر فقط".
المصدر: سبوتنيك
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