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صحة
النبيذ قد يسبب بعض الأضرار للنساء... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-09-2022
|
12:00
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كشفت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، خطورة شرب النبيذ للنساء.
وتشير الأخصائية، إلى أن بعض النساء لهن رد فعل مرضي على شكل احمرار جلد الوجه والرقبة واليدين، قد تصاحبه حكة، ويعاني قسم منهن في هذه الحالة من الصداع النصفي أيضا. ويرجع هذا التحسس إلى وجود مواد في النبيذ مثل الهستامين والتيرامين وخاصة في النبيذ الأحمر.
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وتضيف، النبيذ مثل بقية المشروبات الكحولية يحتوي على سعرات حرارية عالية.
وتقول، "يعطي غرام واحد من كحول الإيثانول 7 سعرات حرارية. كما أن شرب النبيذ عادة يصاحبه تناول مقبلات ومواد غذائية مختلفة، وهذه بدورها تحتوي على سعرات حرارية، مثل الجبن والشوكولاتة واللحم والمكسرات وغيرها. وعلاوة على ذلك، الكحول يحفز الشهية، لذلك يمكن أن يتناول الشخص المزيد من الأطعمة عند شرب الكحول، ما يؤدي إلى زيادة في الوزن وخاصة لدى النساء، (عند الرجال تلعب الجعة مثل هذا الدور السلبي)".
وتضيف، والمشكلة الأخرى التي تعتبر سمة خاصة للنساء، هي إدمان الكحول. فإذا كانت المرأة تشرب الكحول لتحسين المزاج كمضاد للاكتئاب، أو بسبب الضجر، فإنه يؤدي إلى الإدمان لاحقا، ولن تتمكن من تناول وجبة العشاء من دون نبيذ، لأنها لا تشعر بلذة الطعام ولا بتحسن المزاج.
وعلاوة على ذلك، يؤثر الكحول سلبا في الجلد وخاصة في جلد الوجه، حيث يصبح جافا ويميل إلى الاحمرار والتلف وتظهر أوعية دموية متوسعة تسبب احمرار الوجه الدائم وخاصة في منطقة الخدين. وهذه عواقب لا رجعة فيها."إزفيستيا"
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