Advertisement

صحة

النبيذ قد يسبب بعض الأضرار للنساء... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-09-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-987236-637978833193215450.jpg
Doc-P-987236-637978833193215450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، خطورة شرب النبيذ للنساء.

وتشير الأخصائية، إلى أن بعض النساء لهن رد فعل مرضي على شكل احمرار جلد الوجه والرقبة واليدين، قد تصاحبه حكة، ويعاني قسم منهن في هذه الحالة من الصداع النصفي أيضا. ويرجع هذا التحسس إلى وجود مواد في النبيذ مثل الهستامين والتيرامين وخاصة في النبيذ الأحمر.
Advertisement

وتضيف، النبيذ مثل بقية المشروبات الكحولية يحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتقول، "يعطي غرام واحد من كحول الإيثانول 7 سعرات حرارية. كما أن شرب النبيذ عادة يصاحبه تناول مقبلات ومواد غذائية مختلفة، وهذه بدورها تحتوي على سعرات حرارية، مثل الجبن والشوكولاتة واللحم والمكسرات وغيرها. وعلاوة على ذلك، الكحول يحفز الشهية، لذلك يمكن أن يتناول الشخص المزيد من الأطعمة عند شرب الكحول، ما يؤدي إلى زيادة في الوزن وخاصة لدى النساء، (عند الرجال تلعب الجعة مثل هذا الدور السلبي)".

وتضيف، والمشكلة الأخرى التي تعتبر سمة خاصة للنساء، هي إدمان الكحول. فإذا كانت المرأة تشرب الكحول لتحسين المزاج كمضاد للاكتئاب، أو بسبب الضجر، فإنه يؤدي إلى الإدمان لاحقا، ولن تتمكن من تناول وجبة العشاء من دون نبيذ، لأنها لا تشعر بلذة الطعام ولا بتحسن المزاج.

وعلاوة على ذلك، يؤثر الكحول سلبا في الجلد وخاصة في جلد الوجه، حيث يصبح جافا ويميل إلى الاحمرار والتلف وتظهر أوعية دموية متوسعة تسبب احمرار الوجه الدائم وخاصة في منطقة الخدين. وهذه عواقب لا رجعة فيها."إزفيستيا"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
11:00 | 2022-09-04
10:00 | 2022-09-04
08:00 | 2022-09-04
07:00 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website