28
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مع بداية العام الدراسي... اليكم أبرز المواد الغذائية التي يحتاجها التلاميذ
Lebanon 24
04-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور إوليغ لينيوف، أخصائي طب الأعصاب، أن الطالب في بداية العام الدراسي يحتاج إلى مواد غذائية تساعده على الاندماج مع الدراسة.
ويشير الطبيب الروسي، إلى أنه يتطلب من التلاميذ في بداية العام الدراسي، زيادة مستوى نشاطهم العقلي بعد العطلة الصيفية. ولتحسين الوظائف المعرفية وتنشيط الجهاز العصبي المركزي، من المفيد إضافة الجوز إلى نظامهم الغذائي اليومي المعتاد.
Advertisement
ويقول، "الجوز من المنبهات الضيقة النطاق للجهاز العصبي المركزي. يحتوي الجوز على حمض الأراكيدونيك، الذي يحفز عمليات الطاقة في الدماغ. لذلك يجب على الطلاب تناول الجوز إذا لم تكن هناك موانع صحية، ويكون من الأفضل تناوله مع العسل. كما أن مجموعة فيتامين B الموجودة في مواد غذائية كثيرة تحفز الدماغ أيضا".
ويضيف، يمكن أيضا مع بداية العام الدراسي إضافة الثمار والفواكه المختلفة للنظام الغذائي للطالب. لأن لها تأثيرا إيجابيا في عمل الدماغ."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جاد غصن يدخل القفص الذهبي.. وفنانٌ شهير يُحيي حفل الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
جاد غصن يدخل القفص الذهبي.. وفنانٌ شهير يُحيي حفل الزفاف (فيديو)
02:11 | 2022-09-04
04/09/2022 02:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:45 | 2022-09-04
04/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي
Lebanon 24
فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي
01:30 | 2022-09-04
04/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟
Lebanon 24
هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟
02:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك نائب "يزعج" باسيل
Lebanon 24
تحرّك نائب "يزعج" باسيل
01:15 | 2022-09-04
04/09/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-09-04
ما هي فوائد زيت السمك وفيتامين "د" على الرضع؟
12:00 | 2022-09-04
النبيذ قد يسبب بعض الأضرار للنساء... اليكم التفاصيل
11:00 | 2022-09-04
حقيقة صادمة عن علاقة هذين المكملين الغذائيين بالسرطان
10:00 | 2022-09-04
أطعمة تساعد على انقاص الوزن... ما هي؟
08:00 | 2022-09-04
هل يمكن تناول الأدوية منتهية الصلاحية؟ الخبراء يجيبون...
07:00 | 2022-09-04
موجات الحر... هل تشكل خطرا على صحتنا؟
فيديو
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 02:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
05/09/2022 02:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
05/09/2022 02:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact