30
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كورونا الى الواجهة من جديد... هل يشهد العالم ظهور متحور جديد؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن بافل فولتشكوف، مدير مختبر هندسة الجينوم في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أنه يمكن أن يظهر متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين، بعد تخفيف قيود "كوفيد-19".
ويقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "برأيي من غير المرجح في الوقت الحاضر ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد ليحل محل متحور "أوميكرون". ومع ذلك، يعيش في الصين حوالي 1.5 مليار إنسان، معظمهم في الواقع لم يصابو ا بمرض "كوفيد-19". أي أنهم يشكلون قاعدة ملائمة لتطور الفيروس التاجي المستجد".
Advertisement
ويضيف، إذا إنتشر في هذا "المرجل" البشري متحور "أوميكرون" أو متغير "دلتا" فإنه حتما سوف تحدث فيهما طفرات. ولكن رغم ذلك لن يصبح "أوميكرون" مثلا شديد العدوى بسبب انتشاره السريع."إزفيستيا"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
14:14 | 2022-09-04
04/09/2022 02:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتحدثاً عن "اللقاء الأسوأ".. برّي يعلن عن قراره بشأن تشكيل الحكومة
Lebanon 24
مُتحدثاً عن "اللقاء الأسوأ".. برّي يعلن عن قراره بشأن تشكيل الحكومة
16:00 | 2022-09-04
04/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
14:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2022-09-05
هؤلاء المرضى أقلّ عرضة للإصابة بـ"كورونا"... ما السبب؟
05:00 | 2022-09-05
هل تعانون من مشكلة جفاف الفم؟... اليكم بعض المعلومات
23:16 | 2022-09-04
نقص بعض الفيتامينات قد يؤثر على الدماغ... اليكم التفاصيل
23:00 | 2022-09-04
علاج جديد يمنح أملاً بالشفاء لمرضى سرطان الدم
16:00 | 2022-09-04
ما هي فوائد زيت السمك وفيتامين "د" على الرضع؟
14:00 | 2022-09-04
مع بداية العام الدراسي... اليكم أبرز المواد الغذائية التي يحتاجها التلاميذ
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 16:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 16:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 16:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact