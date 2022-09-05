هل تعانون من مشكلة جفاف الفم؟... اليكم بعض المعلومات

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قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم ‫والوجه والفكين إن جفاف الفم له أسباب عدة، فما هي؟التقدم ‫في العمرقلة شرب السوائلالتنفس من الفمالتدخينالتهاب الجيوب الأنفيةأمراض الأيض كداء السكريالتهابات وأورام ‫الغدة اللعابيةسرطان الفمبعض الأدوية مثل أدوية ضغط ‫الدم المرتفع وأدوية الصرع ومضادات الهيستامين والأدوية النفسية ‫والمسكنات والمهدئات والمنوماتالعلاج الإشعاعي لأورام ‫الرأس والرقبة، الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية.أضافت الجمعية أن جفاف الفم يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب دواعم ‫السن، الذي يهدد بسقوط وفقدان الأسنان.‫في البداية يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز اللعاب عن طريق شرب ‫السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في ‫مواجهة جفاف الفم، لا سيما إذا كان الجفاف مصحوبا بأعراض أخرى مثل تورم ‫الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة من الفم وتغيرات طارئة على التذوق، ‫بالإضافة إلى صعوبات البلع والكلام ونزيف اللثة. "الجزيرة"