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صحة

هل تعانون من مشكلة جفاف الفم؟... اليكم بعض المعلومات

Lebanon 24
05-09-2022 | 05:00
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قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم ‫والوجه والفكين إن جفاف الفم له أسباب عدة، فما هي؟

أسباب جفاف الفم:
التقدم ‫في العمر
قلة شرب السوائل
التنفس من الفم
التدخين
التهاب الجيوب الأنفية
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أمراض الأيض كداء السكري
التهابات وأورام ‫الغدة اللعابية
سرطان الفم
بعض الأدوية مثل أدوية ضغط ‫الدم المرتفع وأدوية الصرع ومضادات الهيستامين والأدوية النفسية ‫والمسكنات والمهدئات والمنومات
العلاج الإشعاعي لأورام ‫الرأس والرقبة، الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية.

مضاعفات جفاف الفم
أضافت الجمعية أن جفاف الفم يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب دواعم ‫السن، الذي يهدد بسقوط وفقدان الأسنان.

علاج جفاف الفم
‫في البداية يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز اللعاب عن طريق شرب ‫السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في ‫مواجهة جفاف الفم، لا سيما إذا كان الجفاف مصحوبا بأعراض أخرى مثل تورم ‫الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة من الفم وتغيرات طارئة على التذوق، ‫بالإضافة إلى صعوبات البلع والكلام ونزيف اللثة. "الجزيرة" 
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