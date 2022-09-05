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صحة
هل تعانون من مشكلة جفاف الفم؟... اليكم بعض المعلومات
Lebanon 24
05-09-2022
|
05:00
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قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين إن جفاف الفم له أسباب عدة، فما هي؟
أسباب جفاف الفم:
التقدم في العمر
قلة شرب السوائل
التنفس من الفم
التدخين
التهاب الجيوب الأنفية
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أمراض الأيض كداء السكري
التهابات وأورام الغدة اللعابية
سرطان الفم
بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم المرتفع وأدوية الصرع ومضادات الهيستامين والأدوية النفسية والمسكنات والمهدئات والمنومات
العلاج الإشعاعي لأورام الرأس والرقبة، الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية.
مضاعفات جفاف الفم
أضافت الجمعية أن جفاف الفم يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب دواعم السن، الذي يهدد بسقوط وفقدان الأسنان.
علاج جفاف الفم
في البداية يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال تحفيز اللعاب عن طريق شرب السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة جفاف الفم، لا سيما إذا كان الجفاف مصحوبا بأعراض أخرى مثل تورم الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة من الفم وتغيرات طارئة على التذوق، بالإضافة إلى صعوبات البلع والكلام ونزيف اللثة. "الجزيرة"
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