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صحة

للاستمتاع بصحة أفضل... اتبع الخطوات التالية

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:00
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سواء كان هدفنا هو خفض ضغط الدم أو التحكم في أعراض مرض السكري أو إنقاص الوزن أو مجرد الاستمتاع بصحة أفضل رغم التقدم في العمر؛ فإن هناك 5 خطوات بسيطة لو اتبعناها يمكن أن نحقق تلك الأهداف. فما هذه الخطوات؟
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الإقلاع عن التدخين والتغذية الصحية وإنقاص الوزن؛ كلها أمور يطمح الكثيرون ممن يرغبون في الحفاظ على صحتهم بالقيام بها، لكن قوة العزيمة والانضباط المطلوبين لتحقيق ذلك، غالبا ما تشكل عائقا أمام الكثيرين.

بيد أن خبراء الصحة ينصحون بالبدء بإحداث تغييرات صغيرة على نظام حياتنا والتي سيكون مفعولها كبيرا على صحتنا.


ينصح الدكتور شتيفن كوبكي -وهو طبيب قلب في الولايات المتحدة- بإدخال تغييرات على نمط حياتنا خطوة بخطوة بطريقة تشبه تعلم آلة موسيقية أو تدريب طفل صغير على الرياضيات، ويوصي بـ5 نصائح للاستمتاع بصحة أفضل.

فسواء كان الهدف هو خفض ضغط الدم أو التحكم في أعراض مرض السكري أو إنقاص الوزن أو مجرد الاستمتاع بصحة أفضل رغم التقدم في العمر؛ فإن التغييرات الصغيرة يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا.

5 خطوات
وقد لخص الطبيب كوبكي 5 خطوات من شأنها المساعدة على الشعور بصحة جيدة، وفق ما جاء في موقع "هايلبراكسيس" الألماني:

كل يوم لقمة أقل من الغذاء غير الصحي
إذا كنت تريد أن ترغب في تغذية صحية فعليك البدء ولو بلقمة واحدة في اليوم. فمثلا عندما تتناول البيتزا اترك آخر جزء من منها جانبا وتناول بدلا منه ملعقة سلطة. أو أضف لفطورك قطعة واحدة من التفاح.


التقليل من كمية الأكل
لا ينبغي التخلي عن تناول الأطعمة التي تحبها، لكن عليك ربما التفكير في الكمية. إذ يمكنك تناول كل شيء تحبه، لكن ليس الكثير من كل شيء.

الوقوف كل ساعة
هناك جزآن للنشاط البدني: الحركة أكثر والجلوس أقل. عندما يكون أسلوب حياتك يعتمد كثيرا على الجلوس -وهذا حال معظم الناس- فعليك الوقوف كل ساعة لتحريك جسدك بالطريقة التي تستمتع بها.


10 دقائق للتدريب المتقطع
لا يوجد لديك وقت طويل للتدريبات؟ لا بأس. فالتدريب المتقطع هو شكل من أشكال التدريب الفعال للغاية. يتكون من فترات قصيرة مدتها 30 ثانية من النشاط عالي الكثافة مع فترات راحة. على سبيل المثال، قم بالتبديل من المشي إلى الركض أو الصعود بالدراجة لأعلى التل في أثناء الاستمتاع برحلة في الطبيعة.

سامح نفسك
من المهم أن تسامح نفسك عندما لا تلتزم بقواعدك الخاصة. قل لنفسك "لا بأس". والحديث الإيجابي عن النفس، يتطلب الممارسة مثل أي شيء آخر، ولكن في النهاية عندما تصبح لطيفا مع نفسك تشعر براحة أفضل.


هذه الخطوات والتي تبدو بسيطة قد تساعد على تحسين الصحة، وإذا اعتدت على هذه الإجراءات فلا بأس من الرفع من وتيرتها. "الجزيرة" 
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