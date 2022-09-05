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صحة

الكحول والقهوة يجعلانك أكثر جاذبية للبعوض

Lebanon 24
05-09-2022 | 23:00
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تعد لدغة البعوض مصدر إزعاج للكثيرين وتتسبب في انتفاخ الجلد والحكة في مكان اللدغة. يمكن لبعض أنواع البعوض أن تنقل أمراضا مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك في أجزاء كثيرة من العالم.
 
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فيما يلي نظرة على البحث حول العوامل الغذائية التي قد تزيد من جاذبيتك للبعوض:
الكحول
تظهر بعض الدراسات أن شرب الكحول قد يزيد من المركبات العضوية المتطايرة التي تجذب البعوض.
أفادت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأميركية لمكافحة البعوض أنه من بين 13 مشاركا في الدراسة، قام الباحثون بقياس المؤشرات الحيوية قبل وبعد شرب الجعة ووجدوا أن نسبة البعوض التي تحوم حول الأشخاص زادت بعد شرب الجعة.
ذكرت دراسة أخرى نُشرت في PLOS ONE أن استهلاك البيرة زاد من جذب البعوض للأشخاص المشاركين.
يعتقد الباحثون أن الجعة (ومن المحتمل كل الكحول) تزيد من الجاذبية عن طريق رفع درجة حرارة الجسم وتغيير المركبات العضوية المتطايرة في الجسم.
 
القهوة والكافيين
ذكرت إحدى الدراسات الحديثة التي تم الاستشهاد بها في مقالة مراجعة من Parasitology & Vector-borne Diseases reported أن الكافيين مادة يمكن التعرف عليها على الجلد، ويبدو أنها تزيد من جاذبية البعوض.
يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي درجة الحرارة ومن الثابت أن البعوض ينجذب أكثر إلى أجسام أكثر دفئا.
في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن تقليل القهوة والمشروبات العطرية القوية الأخرى والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخروج من المنزل يمكن أن يساعد في تقليل جاذبيتك للبعوض.
 
(سبوتنيك) 
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