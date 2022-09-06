30
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كورونا... هل يؤدي الى فقدان السمع؟
Lebanon 24
06-09-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة ناتاليا كيتشيغينا، أخصائية علم السمعيات، أن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يمكن أن تسبب طنين الأذن وضعف السمع وحتى فقدانه.
وتستشهد الأخصائية، بالبيانات التي تشير إلى أن للفيروس التاجي المستجد تأثيرا مباشرا في الدماغ وبنية الأذن الداخلية، ما يؤدي إلى ضعف السمع وحتى فقدانه التام. وبالإضافة إلى ذلك يشعر بعض المتعافين من "كوفيد-19" بطنين دائم وضوضاء في الأذن حتى عند عدم وجود إشارة صوتية خارجية، ومنهم من فقد السمع على خلفية شدة المرض.
Advertisement
وتضيف الأخصائية، يمكن أن يهاجم الفيروس التاجي المستجد خلايا الدماغ النجمية الضرورية لنشاط الخلايا العصبية الحيوي. والدماغ لا يتعرف على الفيروس بسبب تشابهه بالخلايا النجمية، لذلك لا يقاومه، ما يلحق ضررا كبيرا في القشرة الدماغية، بما فيها ضمور بعض مناطقها.
ووفقا لها، بعد الشفاء من المرض وخلال فترة طويلة، قد يعاني الشخص من مشكلات عصبية مختلفة بما فيها ضعف حاسة السمع، وقد يصل إلى صم لا رجعة فيه.
وتقول: "تتوغل العدوى عبر خلايا الرئتين الموجودة أيضا على سطح الخلايا المبطنة للأذن الوسطى. لذلك، قد يرافق مشكلات السمع التهاب الأذن الوسطى، الذي غالبا ما يلاحظ لدى المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي المستجد".
وتضيف، هناك معلومات تفيد بأن المصابين بالشكل الخفيف من "كوفيد-19" يمكن أن يعانوا أيضا من ضعف السمع وطنين الأذن. لذلك عند ظهور هذه العلامات، يجب مراجعة طبيب أخصائي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة أو أخصائي السمع، لاتخاذ ما يلزم لمنع فقدان حاسة السمع.
"إزفيستيا"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمُشتركين بـ"المولدات".. ما الذي ينتظرُكم قريباً؟
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. ما الذي ينتظرُكم قريباً؟
14:22 | 2022-09-05
05/09/2022 02:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتحار "تيك توكر" مشهورة بعدما ألقت بنفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
إنتحار "تيك توكر" مشهورة بعدما ألقت بنفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية (فيديو)
10:40 | 2022-09-05
05/09/2022 10:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة ستضربها.. دولة عربيّة مُهدّدة بالمجاعة!
Lebanon 24
كارثة ستضربها.. دولة عربيّة مُهدّدة بالمجاعة!
12:00 | 2022-09-05
05/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن البنزين والمحطّات.. ماذا سيجري اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن البنزين والمحطّات.. ماذا سيجري اليوم؟
02:29 | 2022-09-06
06/09/2022 02:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-05
05/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:27 | 2022-09-06
مؤتمر الجمعية اللبنانية لطب العين... بخاش: لتسليط الضوء على الانجازات
08:00 | 2022-09-06
نسبة السكري في الدم... هل تساعد الخضار على ضبطها؟
02:00 | 2022-09-06
امراض القلب... كيف يمكن الوقاية منها؟
23:23 | 2022-09-05
الموت يلاحق لاعبي كمال الأجسام... ما هي الأسباب؟
23:00 | 2022-09-05
الكحول والقهوة يجعلانك أكثر جاذبية للبعوض
16:00 | 2022-09-05
للاستمتاع بصحة أفضل... اتبع الخطوات التالية
فيديو
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
06/09/2022 16:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 16:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 16:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact