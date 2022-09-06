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صحة

نسبة السكري في الدم... هل تساعد الخضار على ضبطها؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 08:00
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كشفت دراسة جديدة أن مستخلص البصل يمكن أن يخفض بشدة ارتفاع نسبة السكر في الدم، وادعى الخبراء أن هذا النوع من الخضار الموجود في كل منزل لديه "القدرة على علاج مرض السكري".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة أنتوني أوجيه من جامعة ولاية دلتا في أبراكا بنيجيريا في الاجتماع السنوي رقم 97 لجمعية الغدد الصماء في سان دييغو: "البصل رخيص ومتوفر ويستخدم كمكمل غذائي، ولديه القدرة على علاج مرضى السكري."
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وتم خلال الدراسة الجديدة إعطاء ثلاث مجموعات من الفئران المصابة بداء السكري جرعات مختلفة من مستخلص البصل، كما أعطى الباحثون الدواء والبصل لثلاث مجموعات من الفئران غير المصابة بمرض السكر مع مستوى طبيعي من السكر في الدم كمجموعة تحكم.

وشهدت الفئران التي أعطيت 400 مجم و 600 مجم من مستخلص البصل انخفاضا كبيرا في مستويات السكر في الدم بنسبة 50 في المائة و 35 في المائة على التوالي.

كما خفض مستخلص البصل مستوى الكوليسترول الكلي في الفئران المصابة بداء السكري، وكانت الفئران غير المصابة بالسكري تكتسب وزنا، لكن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة لم يزد وزنهم.

قال أوجية: "البصل ليس غنيا بالسعرات الحرارية،ومع ذلك، يبدو أنه يزيد من معدل الأيض وبالتالي يزيد من الشهية، مما يؤدي إلى زيادة التغذية، ونحن بحاجة إلى التحقيق في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وليس لدينا تفسير حتى الآن".

ويعتقد بعض العلماء أنه لا أمل في علاج مرض السكري باستخدام البصل، قال الدكتور أنوب ميسرا ، رئيس مركز Fortis CDOC للسكري في الهند : "وفقا لهذا المنطق، لم تكن الهند نقطة ساخنة لمرض السكري كما هي عليه اليوم، نحن نستهلك الكثير من البصل، فهو عنصر أساسي في المطبخ ولا يزال لدينا الكثير من مرضى السكري."

وأخبر Indian Express أنه سيكون "متسرعا للغاية في استخلاص استنتاجات محددة" ، لكنه أضاف أنه ينبغي تكرار النتائج في التجارب البشرية.

وبحسب الخبراء يساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على الوزن منخفضا، وهو أمر مهم لمرضى السكري من النوع 1 والنوع 2، كما أنه يدير مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر حدوث مضاعفات، مثل أمراض القلب أو الكلى.
"the-sun"

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