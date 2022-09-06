Advertisement

صحة

نقصه يؤدي إلى الخمول.. إليكم مصادر فيتامين بي 12

Lebanon 24
06-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-987969-637980731048705191.jpg
Doc-P-987969-637980731048705191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر فيتامين بي 12 أحد أهم العناصر الغذائية التي تساعد في حماية الأعصاب وتقوية جهاز المناعة في الجسم، ويدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين لأنحاء الجسم.

أما نقص هذا الفيتامين فمن الممكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة ويسبب الإرهاق والتعب والخمول.
Advertisement

فما هي أهم مصادر فيتامين بي 12؟
- لحم البقر: تحتوي شريحة لحم البقر على كمية كبيرة من فيتامين بي 12، حيث توفر شريحة لحم 190 غراما نحو 11.2 ميكروغراما، كما يحتوي لحم البقر أيضا على عناصر غذائية أخرى ضرورية لصحة جيدة.
- الحليب: يوفر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى -مثل الأجبان والزبادي- فيتامين بي 12 أيضا، إذ يحتوي كوب من الحليب كامل الدسم على 1.1 ميكروغرام من فيتامين بي 12. كما يحتوي الحليب ومشتقاته على الكالسيوم المهم للحفاظ على صحة العظام والأسنان.
- البيض: يعد البيض أحد المصادر الرئيسية لفيتامين بي 12؛ إذ تحتوي بيضة واحدة على 1.4 ميكروغرام، لذا فإن تناول بيضتين على الفطور يساعد في توفير الجرعة اليومية اللازمة.
- الأسماك: السمك مصدر غني بفيتامين بي 12، مثل التونة والسلمون والسردين وغيرها. غير أن سمك السلمون بشكل خاص يعد من أفضل المصادر، وتحتوي الأسماك الزيتية أيضا على أحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة الدماغ والقلب.
- الأطعمة المدعمة: الأطعمة المدعمة بفيتامين بي 12 -مثل الحبوب والأطعمة القابلة للدهن وبدائل الحليب- يمكن أن تكون بدورها طريقة مفيدة بشكل خاص للنباتيين.
- الكبد والكلى: قد لا تناسب لحوم الكبد والكلى ذوق الجميع، لكنها من أفضل مصادر فيتامين بي 12؛ إذ يحتوي 100 غرام فقط من كبد الضأن على 85.7 ميكروغراما من فيتامين بي 12.
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-06
11:00 | 2022-09-06
08:27 | 2022-09-06
08:00 | 2022-09-06
05:00 | 2022-09-06
02:00 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website