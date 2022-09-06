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صحة

في أقلّ من دقيقة... هكذا تكتشفون إصابتكم بـ"كورونا"!

Lebanon 24
06-09-2022 | 16:00
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توصل باحثون إلى اكتشاف تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه معرفة إصابتكم بفيروس "كورونا" من خلال صوتكم، وذلك بشكل أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية الذاتية.

ويطلب تطبيق myCOPD من المستخدمين السعال والتنفس بعمق ثم قراءة جملة قصيرة ثلاث مرات، للتأكد وإصدار النتيجة بعد ذلك.
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كما حددت الاختبارات بشكل صحيح الحالات الإيجابية بنسبة 89 في المائة، والحالات السلبية 83 في المائة في أقل من دقيقة، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

بدورها، قالت الباحثة وفاء الجباوي من جامعة "ماستريخت" في هولندا إنه "يمكن تقديم الاختبارات بدون تكلفة وهي سهلة التفسير" وأوضحت أنه "يمكن استخدامها عند نقاط الدخول للتجمعات الكبيرة، مما يتيح الفحص السريع".

كما أشارت إلى أن اختبارات كورونا الذاتية (lateral flow) أخطأت بـ 44 حالة إيجابية من أصل 100، في حين أن التطبيق لم يخطئ سوى بـ 11 حالة.

لكن التطبيق قد يشخص خطأ 17 من كل 100 شخص غير مصاب، مقارنة بواحد من كل 100 شخص للفحص الذاتي.

ويستخدم التطبيق بيانات من جامعة كامبريدج، والتي جمعت 893 عينة صوتية من 4352 مشاركاً بما في ذلك 308 مرضى بكورونا.

كما استخدمت الدراسة تقنية تحليل الصوت، Mel Spectrogram لتمييز أصوات مرضى كوفيد من غير المصابين، حيث قام الفريق ببناء نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الشبكات العصبية التي تحاكي كيفية عمل الدماغ البشري.

 
(العربية)
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