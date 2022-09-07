من هم الأكثر عرضة للسكتة الدماغية؟ وما علاقة فئة الدم؟

كشفت دراسة حديثة أن فصيلة دم الشخص يمكن أن ترتبط بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة يسببها انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، والتي تحدث في البالغين الأصغر سناً تحت سن الستين.



فقد أجرى باحثون من كلية الطب بجامعة ميريلاند، بمشاركة آخرين من أكثر من 50 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية في جميع أنحاء العالم بهذه الدراسة التي اعتمدت على التحليل الإحصائي، بحسب ما نشره موقع SciTechDaily نقلًا عن دورية Neurology.

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واكتشف الباحثون وجود صلة بين السكتة الدماغية المبكرة ومنطقة الكروموسوم التي تتضمن الجين الذي يحدد ما إذا كانت فصيلة الدم هي A أو AB أو B أوO.



فصيلة الدم A

كما أكدوا أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة هم أصحاب فصيلة الدم A وكان الأقل عرضة هم فصيلة الدم O، بالمقارنة مع الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية المتأخرة والأشخاص الذين لم يصابوا بسكتة دماغية مطلقاً.