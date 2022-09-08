بعض المشروبات الكحولية لا يمكن تناولها مع الطعام... اليكم التفاصيل

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توصي الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، بعدم تناول الأطعمة الدهنية والمالحة مع المشروبات الكحولية الغازية.وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن شرب الكحول وتناول الأطعمة الدهنية، يؤثر سلبا في الجسم. وأن الأكثر خطرا هو الجمع بين المشروبات الكحولية الفوارة مع الأطعمة الدهنية والكربوهيدراتية المالحة.وتقول، "إذا تحدثنا عن أخطر مجموعات المشروبات الكحولية والطعام، فأقول أن المشروبات الكحولية الغازية (الشمبانيا والجعة) مع الأطعمة الدهنية والكربوهيدراتية والمالحة هي الأخطر".ووفقا لها، إن الإفراط بتناول الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والكحول وثاني أكسيد الكربون، يمكن أن يؤدي في الجسم إلى ارتفاع مستوى الضغط في الأمعاء، ونتائج خطرة يطلق عليها "التهاب البنكرياس الحاد" أو "نخر البنكرياس". وهذا يعني أن الإنزيمات تنشط داخل البنكرياس وليس في الأمعاء، ويسفر في حالات كثيرة عن الوفاة".وتشير الأخصائية، إلى أن الناس يتناولون ويشربون في الأعياد والمناسبات الأخرى أكثر من المعتاد، ما يؤدي عادة في صباح اليوم التالي، إلى الشعور بعدم الراحة وصداع، لأن المنظومة الليمفاوية في الجسم تكون مثقلة جدا، والدم أكثر لزوجة وزيادة خطر حدوث تجلطات.وتقول، " بصورة عامة،إن الجمع بين المشروبات الكحولية والبطاطا المقلية واللحم المقلي والتورت، هو الأكثر ضررا للجسم"."إزفيستيا"