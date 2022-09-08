Advertisement

صحة

مشاكل الكبد... اليكم بعض المؤشرات

Lebanon 24
08-09-2022 | 23:24
A-
A+
Doc-P-988794-637983016627154867.jpg
Doc-P-988794-637983016627154867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الدكتورة ناتاليا بانينا، أخصائية امراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، أن اليرقان والضعف العام والإرهاق تشير إلى مشكلات في الكبد.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه في معظم الحالات لا تظهر أعراض أمراض الكبد. لذلك يكون من الصعب التكهن بها. ولهذا السبب من الضروري إجراء فحوص دورية لتشخيص الإصابة بها مبكرا.
Advertisement

وتقول، "إذا ظهرت شكاوى عند الشخص، كقاعدة عامة، تكون معظمها غير خاصة بأمراض الكبد- الضعف، الارهاق والثقل وعدم الراحة في المراق الأيمن. كما يمكن أن تشير الأعراض التالية التي للوهلة الأولى تبدو أنها لا تتعلق بالكبد، وأحيانا تكون خطيرة جدا: ظهور "العلامات النجمية" الوعائية على الجلد، واحمرار راحة اليد، وزيادة حجم البطن، والتورم، بول داكن، براز متغير اللون، زيادة في عقد البواسير ونزف الدم، نزيف معدي معوي، كدمات سهلة على الجلد ".

وتشير الأخصائية، إلى أن اليرقان، هو عندما يصبح لون الجلد وبياض العينين أصفر والبول بلون الشاي الداكن، هي أعراض تشير مباشرة إلى مشكلات في الكبد وكيس الصفراء، لذلك يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-09-09
02:00 | 2022-09-09
16:00 | 2022-09-08
14:00 | 2022-09-08
11:00 | 2022-09-08
08:00 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website