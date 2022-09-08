مشاكل الكبد... اليكم بعض المؤشرات

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أعلنت الدكتورة ناتاليا بانينا، أخصائية امراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، أن اليرقان والضعف العام والإرهاق تشير إلى مشكلات في الكبد.وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه في معظم الحالات لا تظهر أعراض أمراض الكبد. لذلك يكون من الصعب التكهن بها. ولهذا السبب من الضروري إجراء فحوص دورية لتشخيص الإصابة بها مبكرا.وتقول، "إذا ظهرت شكاوى عند الشخص، كقاعدة عامة، تكون معظمها غير خاصة بأمراض الكبد- الضعف، الارهاق والثقل وعدم الراحة في المراق الأيمن. كما يمكن أن تشير الأعراض التالية التي للوهلة الأولى تبدو أنها لا تتعلق بالكبد، وأحيانا تكون خطيرة جدا: ظهور "العلامات النجمية" الوعائية على الجلد، واحمرار راحة اليد، وزيادة حجم البطن، والتورم، بول داكن، براز متغير اللون، زيادة في عقد البواسير ونزف الدم، نزيف معدي معوي، كدمات سهلة على الجلد ".وتشير الأخصائية، إلى أن اليرقان، هو عندما يصبح لون الجلد وبياض العينين أصفر والبول بلون الشاي الداكن، هي أعراض تشير مباشرة إلى مشكلات في الكبد وكيس الصفراء، لذلك يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب."إزفيستيا"