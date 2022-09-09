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صحة

رصد أول إصابة بجدري القردة في هذه الدولة.. ماذا عن حالة المريض؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 02:00
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رصد أول إصابة بمرض جدري القردة، موضحة أن المريض جرى وضعه في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالة، وهي لمواطن مصري يقيم بدولة أوروبية، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في البلاد.
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وذكرت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها.

وأشارت إلى أن حالة المريض العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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