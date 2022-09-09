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صحة
ارتفاع مستوى ضغط الدم... ما هي أهم اعراضه؟
Lebanon 24
09-09-2022
|
02:00
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صنف خبراء مشروع "الرعاية الصحية" أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم، على أنها سبب شائع للوفاة أكثر من السرطان.
ويشير موقع kp.ru ، إلى أنه وفقا للخبراء يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم 35-40 بالمئة من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 25 عاما، وأن نصفهم فقط يعلم بهذه المشكلة، منهم 50 بالمئة فقط يتلقون العلاج .
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ووفقا للخبراء، تنسب إلى أعراض ارتفاع مستوى ضغط الدم: الصداع ضيق التنفس، الدوخة، نزيف الأنف، والشعور بألم في الصدر وضعف الرؤية والحمى.
ويضيفون، يمكن الخلط بسهولة بين ارتفاع مستوى ضغط الدم ومتلازمة ما بعد "كوفيد-19" أو التعب المزمن. لذلك من الضروري مراجعة الطبيب في الوقت المناسب من أجل تشخيص سبب سوء الحالة الصحية. لأنه عند تشخيص السبب مبكرا، تزداد فرص المريض في البقاء على قيد الحياة وإطالة عمره المتوقع.
و كان خبراء جمعية Blood Pressure في المملكة المتحدة قد أعلنوا في وقت سابق أن تناول الأسماك المجففة، قد يشكل خطورة على حياة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح."إزفيستيا"
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