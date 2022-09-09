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صحة

اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت بدقيقة واحدة فقط!

Lebanon 24
09-09-2022 | 11:00
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توصل باحثون إلى اكتشاف تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنه معرفة إصابتك بفيروس كورونا من خلال صوتك، وذلك بشكل أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية الذاتية.

 
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عبر السعال والتنفس

ويطلب تطبيق myCOPD من المستخدمين السعال والتنفس بعمق ثم قراءة جملة قصيرة ثلاث مرات، للتأكد وإصدار النتيجة بعد ذلك.

 

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، حددت الاختبارات بشكل صحيح، الحالات الإيجابية بنسبة 89 في المائة، والحالات السلبية 83 في المائة في أقل من دقيقة.

 

بدورها، قالت الباحثة وفاء الجباوي من جامعة ماستريخت بهولندا إنه "يمكن تقديم الاختبارات بدون تكلفة وهي سهلة التفسير".

 

 وأوضحت أنه "يمكن استخدامها عند نقاط الدخول للتجمعات الكبيرة، مما يتيح الفحص السريع".

 

كما أشارت إلى أن اختبارات كورونا الذاتية lateral flow، أخطأت بـ 44 حالة إيجابية من أصل 100، في حين أن التطبيق لم يخطئ سوى بـ 11 حالة.

 

دقة عالية

لكن التطبيق قد يشخص خطأ 17 من كل 100 شخص غير مصاب، مقارنة بواحد من كل 100 شخص للفحص الذاتي.

 

ويستخدم التطبيق بيانات من جامعة كامبريدج، والتي جمعت 893 عينة صوتية من 4352 مشاركاً بما في ذلك 308 مرضى بكورونا.

 

تحليل الأصوات

كما استخدمت الدراسة تقنية تحليل الصوت، Mel Spectrogram لتمييز أصوات مرضى كوفيد من غير المصابين، حيث قام الفريق ببناء نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الشبكات العصبية التي تحاكي كيفية عمل الدماغ البشري.

 

فيما تم تقديم البحث في مؤتمر جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية.

 
 

يشار إلى أن فيروس كورونا يؤثر عادة على الجهاز التنفسي العلوي والحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرات في صوت الشخص.

المصدر: العربية
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