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صحة
للوقاية من الإنفلونزا في الخريف... إليك هذه النصائح
Lebanon 24
09-09-2022
|
16:00
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أعلن أخصائي المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أنه يتوقع ارتفاع عدد الإصابات بالإنفلونزا في هذا الخريف، ويقدم بعض النصائح للوقاية من الفيروس.
ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا، إلى أنه يمكن أن يحدث في هذا الخريف اقصى ارتفاع في معدل الإصابات بالإنفلونزا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. لذلك من الأفضل التطعيم للوقاية من المرض.
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ويقول، "يتوقع في هذا الموسم ارتفاع عدد الإصابات بالإنفلونزا كثيرا، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، مع العلم أنه في موسم 2020-2021 كانت جائحة "كوفيد-19" سائدة، لذلك نسبيا لم تحصل إصابات بالإنفلونزا، وفي موسم 2021-2022 كانت الإصابات معتدلة، ولكن في هذا الموسم ستكون مرتفعة. وللوقاية من المرض من الضروري التطعيم الذي يوفر 60-65 بالمئة حماية من المرض".
ويضيف: "كما أن وسائل الوقاية الشخصية بما فيها الكمامات، توفر حماية أفضل من الإنفلونزا مقارنة بالحماية التي توفرها من الفيروس التاجي المستجد. وأن مراعاة المسافة الاجتماعية واستخدام المطهرات توفر الحماية من الإنفلونزا أيضا".
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