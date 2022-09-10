26
o
بيروت
23
o
طرابلس
13
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التهاب المفاصل والداء المفصلي... اليكم بعض الأعراض
Lebanon 24
10-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور مكسيم كوروليوف، مدير معهد علم الليمفولوجيا التابع لفرع أكاديمية العلوم في سيبيريا، أن الشخص يشعر بالتهاب المفاصل في الصباح، وبالداء المفصلي في المساء.
ويشير الأخصائي، إلى أن التهاب المفاصل والداء المفصلي (حالة الفصال العظمي) من الأمراض المنتشرة، وغالبا ما يتم الخلط بينهما، مع أن لهما طبيعة مختلفة تماما. فالداء المفصلي سببه شيخوخة الغضاريف. لذلك تظهر أعراضه عادة لمن تجاوز عمره 65 عاما. أما التهاب المفاصل فهو من أمراض المناعة الذاتية الالتهابية.
Advertisement
ويقول، "كيف نحدد بسرعة، هل الشخص يعاني من التهاب المفاصل أم الداء المفصلي؟ - التهاب المفاصل يؤلم في الصباح، ويرتبط بالخمول الصباحي، وتساعده العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، وممارسة الرياضة على تخفيف الألم. أما الداء المفصلي، فكل شيء يؤلم في المساء، ولا تساعد التمارين الرياضية، بل تسبب تفاقم الحالة، كما أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات غير فعالة".
و يضيف، يعتقد الكثيرون، أن أمراض المناعة الذاتية من سمات الشباب، بيد أن هذا غير صحيح، لأن التهاب المفاصل يمكن أن يظهر في أي عمر من عمر الطفل الرضيع و إلى 80 عاما، وذروة الإصابات تلاحظ في عمر 40 عاما.
ويشير الخبير، إلى أن 1 بالمئة من سكان العالم يعانون من التهاب المفاصل. ومع ذلك تحتل الأمراض الروماتيزمية المركز الرابع بين حالات الإعاقة المؤقتة في جميع أنحاء العالم. وهذا كثير جدا. بالإضافة إلى ذلك تعادل تكاليف علاج التهاب المفاصل الروماتويدي تكاليف علاج الجلطة الدماغية الحادة."gazeta.ru"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو يرصدُ مُسلّحين في بيروت.. هذا ما فعلوه وسط منطقة سكنيّة
Lebanon 24
فيديو يرصدُ مُسلّحين في بيروت.. هذا ما فعلوه وسط منطقة سكنيّة
23:58 | 2022-09-09
09/09/2022 11:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريُد الحصول على جواز للسفر.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يريُد الحصول على جواز للسفر.. هذا الخبر يهمّكم
02:15 | 2022-09-10
10/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟
12:13 | 2022-09-10
10/09/2022 12:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!
14:38 | 2022-09-10
10/09/2022 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله الرئيس عون في الرابية
Lebanon 24
هذا ما سيفعله الرئيس عون في الرابية
01:15 | 2022-09-10
10/09/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-09-10
5 عادات خلال المشي تساهم في مضاعفة الفائدة الصحية منه
12:00 | 2022-09-10
القهوة... فئة من الناس يجب ان تمتنع عن شربها
10:00 | 2022-09-10
أطعمة قد تحمي من السرطان... ما هي؟
08:00 | 2022-09-10
هل تناول الأطفال المضادات الحيوية آمن؟
05:00 | 2022-09-10
"أطعمة السعادة"... هذه العناصر الغذائية تحارب الاكتئاب
02:00 | 2022-09-10
تقنية "mRNA"... تصلح لصنع لقاحات العديد من الأمراض
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
11/09/2022 04:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
11/09/2022 04:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
11/09/2022 04:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact