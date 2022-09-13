Advertisement

صحة

جهاز يعالج الدماغ بعد الإصابة بكورونا!

Lebanon 24
13-09-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-990179-637986911275926930.png
Doc-P-990179-637986911275926930.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن الخبراء الروس من تطوير جهاز جديد وبرمجيات تساعد في حالات تضرر عمل الدماغ المرتبطة بإصابات فيروس كورونا.

وأشار الخبراء لصحيفة إزفيستيا الروسية إلى "أن الجهاز الجديد الذي طوروه يشبه عصابة الرأس أو الباندارنا، والبرامج المطورة له يمكنها حساب وتحليل المؤشرات الطيفية، ما يسمح بمراقبة نشاط الدماغ فورا، فعلى سبيل المثال عندما يعمل الدماغ بترددات ألفا لحالة الراحة، تظهر قمم قياسات المؤشرات حوالي 10 هيرتز، أما عندما يعمل الدماغ في حالة الإجهاد فتكون الترددات بصيغة بيتا وتظهر بقيم أكبر".
Advertisement

وتبعا للخبراء فإن "المرحلة العلاجية باستخدام الجهاز الجديد تتطلب 20 جلسة، كل جلسة تستمر لنصف ساعة".
 
وأوضح الخبراء "أن الجهاز الجديد تم اختباره على 24 متطوعا من مختلف المدن الروسية كانوا قد أصيبوا بكوفيد وظهرت عليهم أعراض دماغية معينة، وقورنت نتائج علاجهم بنتائج عمل أدمغة 8 أشخاص لم تتم معالجتهم، وتبين أن المتطوعين قد اختفت لديهم تماما أعراض تضرر عمل الدماغ الناجمة عن المرض، كما اختفت لدى بعض أفراد المجموعة الأولى الأفكار الانتحارية التي كانت تراودهم، وتحسّنت عند الذين خضعوا للعلاج أعراض الراحة الليلية".

ومن جهته قال مدير شركة Neurobotics الروسية، فلاديمير كونيشيف: "الأشخاص الذين خضعوا لعدة جلسات علاجية بالجهاز الجديد شعروا بالتحسّن، وزالت لديهم أعراض الارتعاش الداخلي والخمول".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-09-14
23:39 | 2022-09-13
16:00 | 2022-09-13
14:00 | 2022-09-13
11:00 | 2022-09-13
08:00 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website