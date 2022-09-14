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صحة
منظمة الصحة العالمية تعلنها: نهاية فيروس كورونا تلوح في الأفق
Lebanon 24
14-09-2022
|
14:02
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قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 المسجلة حديثا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ آذار 2020، وحث العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء، وفق فرانس برس.
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وقال مدير المنظمة للصحفيين: "لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الوباء. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".
وكانت المنظمة قد أعلنت، قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء، تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".
وأوضحت المنظمة أن 4.5 مليون حالة جديدة سجلت الأسبوع الأخير من آب، بتراجع 16 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه. وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة.
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