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صحة
"كورونا"... هل باتت نهايته وشيكة؟
Lebanon 24
15-09-2022
|
02:00
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريوسوس، أن العالم أقرب منه في أي وقت مضى للقضاء على جائحة كورونا التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.
وأكد غيبريوسوس خلال مؤتمر صحفي: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات أسبوعيا جراء فيروس كورونا إلى أدنى مستوى له منذ مارس عام 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".
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وقال مدير المنظمة للصحفيين: "لم نكن قط في وضع أفضل من هذا الوضع لإنهاء الوباء.. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".
وحث غيبريسوس العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".
وأوضحت المنظمة أن 4.5 مليون حالة جديدة سجلت الأسبوع الأخير من أغسطس، بتراجع 16 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.
وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة."أ ف ب"
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