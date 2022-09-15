تلف الشرايين ونقص الفيتامينات... ما العلاقة بينهما؟

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حدد بحث جديد أن نقصا شائعا في فيتامين محدد يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين - وهو أمر يتسبب فيه ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.وقد يؤدي الضغط الشديد على صحة الشرايين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي حين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول هو السبب الأول لتصلب الشرايين، وقد حدد بحث جديد محفزاً آخر محتملاً هو نقص فيتامين B12.يظهر نقص فيتامين B12 عندما يتسبب نقص الفيتامينات الأساسية في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح، وفقا لـ NHS.وبين اضطراب الرؤية ومشاكل الذاكرة، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى حدوث مضاعفات مختلفة. والآن، أضافت الدراسة الجديدة تلف الشريان إلى هذه القائمة. وسواء أكنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي أو كنت تعاني من حالة تجعلك أكثر عرضة للمرض، فهناك العديد من العوامل المسببة لهذا النقص.وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن من الضروري تعويض المستويات المنخفضة في أسرع وقت ممكن لتجنب ضرر "لا يمكن إصلاحه".وحددت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy، نتيجة قاسية أخرى لانخفاض مستويات B12.فقد حذر فريق البحث من أن نقص الفيتامينات B12 وB6 وB9 يمكن أن يعزز تصلب الشرايين.ويعتبر تصلب الشرايين "المنطوي على خطر داهم على الصحة" نتيجة لانسداد الشرايين بمواد دهنية تسمى لويحات.هذه العملية لا تنتهي عند هذا التراكم إذ تتصلب الشرايين أيضا وتضيق بمرور الوقت. وهذا التضيق في الشريان يؤدي إلى تقييد تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.وتوضح NHS أن هذا يوصّف جلطات الدم التي يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى قلبك أو دماغك.وفي حين أن ارتفاع الكوليسترول هو السبب الرئيسي وراء تلف الشريان، لاحظ الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامينات B قد تلعب دورا أيضا في هذا الاتجاه. فالفيتامينات B12 وB6 وB9 ضرورية لتحطيم الأحماض الأمينية التي تسمى الهوموسيستين لإنتاج مواد كيميائية أخرى يحتاجها جسمك.وعلى الرغم من أن المستويات المرتفعة من الهوموسيستين يمكن أن تكون مؤشرا على أن لديك نقصا في الفيتامينات، فإن وجود الكثير من هذا الحمض الأميني في دمك يمكن أن يزيد هو الآخر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والجلطات الدموية.وقد استخدم فريق البحث نماذج حيوانية مصابة في جدار الشرايين لاستكشاف هذا الارتباط.وتشير النتائج إلى أن نقص فيتامين B12 يمكن أن يضر بصحة الشرايين بالإضافة إلى تفاقم تصلبها حتى في حالة عدم وجود مستويات عالية من الكوليسترول.وفيما أضاف الباحثون أنهم لا يستطيعون استنتاج ما إذا كان نقص فيتامينات B هو المسؤول بالتأكيد، فإن نقص الفيتامينات هذا أدى "بشكل ملحوظ" إلى زيادة المخاطر حسب الدراسة.كيف تكتشف نقص فيتامين B12؟يتسبب نقص فيتامين B12 في مجموعة واسعة من المشكلات، ما يسهل اكتشاف الحالة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه.ووفقا لـ NHS، تشمل القائمة الكاملة للعلامات ما يلي:• التعب الشديد.• نقص الطاقة.• وخزأبر.• التهاب اللسان واحمراره.• قرحة في الفم.• ضعف في العضلات.• اضطراب في الرؤية.• مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك.• مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم على الأمور."إكسبريس"