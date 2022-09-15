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صحة

غسل الأنف مرتين يومياً بمحلول ملحي.. ما أثره على كورونا؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 14:00
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أشار باحثون إلى أن بدء غسل تجويف الأنف بمحلول ملحي خفيف مرتين يومياً بعد فترة وجيزة من اختبار فيروس كورونا الإيجابي يمكن أن يقلل بشكل كبير من دخول المستشفى والوفاة.

وأجرى الدراسة باحثون في كلية الطب بجامعة أوغوستا في جورجيا بالولايات المتحدة، ونشرت في مجلة الأذن والأنف والحنجرة (Ear, Nose & Throat Journal).
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إذ يتم عمل المحلول الملحي عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح وصودا الخبز في كوب من الماء المغلي أو المقطر، ثم وضع ذلك في زجاجة لغسل الجيوب الأنفية.

وقال الباحثون إن التقنية التي يمكن استخدامها في المنزل تعد آمنة وفعالة وغير مكلفة لتقليل مخاطر المرض الشديد والوفاة من عدوى فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة إيمي باكستر، طبيبة طب الطوارئ في كلية الطب في جورجيا بجامعة أوغوستا؛ إنه "من خلال إعطاء ترطيب إضافي للجيوب الأنفية يجعلها تعمل بشكل أفضل"، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "يوريك أليرت" (eurekalert).

وتضيف باكستر "إذا كانت لديك مادة ملوثة، فكلما قمت بإزالتها تمكنت من التخلص من الأوساخ والفيروسات وأي شيء آخر بشكل أفضل".

يقول كبير المؤلفين الدكتور ريتشارد شوارتز "وجدنا انخفاضا بمقدار 8.5 أضعاف في حالات الاستشفاء وعدم حدوث وفيات مقارنة بمجموعة التحكم لدينا. كلاهما نقاط نهاية مهمة جدا".

ويقصد بمجموعة التحكم مرضى كورونا الذين شاركوا في الدراسة ولم يتلقوا المحلول الملحي.
المصدر: الجزيرة
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