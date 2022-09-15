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صحة

لا تستخدموا هذين الدواءين لعلاج كورونا!

Lebanon 24
15-09-2022 | 23:19
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حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام علاجين بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، على أساس أنهما لم يعودا فعالين على الأرجح مع السلالة المتحورة "أوميكرون" من الفيروس وأحدث متحوراتها الفرعية.

 

تفاصيل التوصية

وكان العلاجان، المصممان للعمل من خلال الارتباط بالبروتين الشائك للفيروس لتحييد قدرته على إصابة الخلايا، من بين أوائل الأدوية المطورة في وقت مبكر من الجائحة.

 

لكن الفيروس تطور منذ ذلك الحين، وتشير أدلة متزايدة من الاختبارات المعملية إلى أن فعالية العلاجين "سوتروفيماب" و"كاسيريفيماب-إيمديفيماب"، محدودة في مواجهة أحدث تحورات الفيروس.

 

نتيجة لذلك، استبعدتهم أيضا الهيئة التنظيمية للصحة في الولايات المتحدة.

 

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية أمس الخميس إنهم نصحوا بشدة بعدم استخدامهما لعلاج المصابين بـ"كوفيد 19"، في تراجع عن توصيات مشروطة سابقة، وذلك ضمن مجموعة من التوصيات الجديدة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية.

 

قرارات أميركية

وسحبت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية "سوتروفيماب"،الذي تنتجه "غلاكسو سميث كلاين" وشريكتها "فير بيوتكنولوجي" من السوق المحلية في نيسان الماضي.

 

وحقق الدواء مبيعات بالمليارات، وأصبح من أكثر الأدوية التي تنتجها الشركات البريطانية مبيعا العام الماضي.

 

وحققت توليفة الأجسام المضادة "كاسيريفيماب-إيمديفيماب"، التي تنتجها "ريجينيرون" وشريكتها "روش"، أيضا مبيعات بالمليارات، وكانت من أكثر الأدوية التي تنتجها الشركات الأميركية مبيعا العام الماضي.

 

وراجعت إدارة الأغذية والعقاقير موقفها من العلاج في كانون الثاني، وقصرت استخدامه على مجموعة أصغر من المرضى، مشيرة إلى قوته المتناقصة ضد المتحور "أوميكرون".

 

ولا تزال هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية توصي باستخدام كلا العلاجين.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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