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صحة

قشور هذه الفاكهة تكافح هذا المرض المميت.. لا ترموها

Lebanon 24
16-09-2022 | 02:00
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الفواكه هي من المواد الغذائية المهمة والغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاج إليها الجسم للاستفادة منها ومن بينها فاكهة المانغو الغنية بالعديد من الفيتامينات والمركّبات النباتية الأخرى التي لها صلة بنتائج صحية إيجابية، ولكن من المهم أيضاً الاستفادة من قشورها وعدم رميها نظراً لأهميتها وفوائدها على الصحة.

 

فقد لفتت دراسة طبية إلى أن تناول قشور المانغو يساعد في الوقاية من السرطان أو مكافحته، إذ تحتوي قشور المانغو على مانغيفيرين ونوراثيريول وريسفيراترول، وهي مضادات أكسدة قوية قد تساعد في الوقاية من السرطان أو مكافحته، بما في ذلك سرطان الرئة والقولون والثدي والدماغ والحبل الشوكي.

 

كما تحتوي قشور المانغو على triterpenes و triterpenoids ، وهي مركبات نباتية تساعد في مكافحة السرطان والسكري.

 

ووجدت الدراسة أن مستخلصات قشور المانغو تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللسرطان أقوى من الفاكهة نفسها، وبالتالي يمكن تناول قشر المانغو من خلال قضم الفاكهة كالتفاح بدون تقشيرها، ولكن يمكن الإحساس بالطعم المرّ قليلاً لقشر المانغو من خلال تناوله بهذه الطريقة، كما يمكن وضع المانغو مع القشرة الخارجية في الخلاط وإضافة عناصر أخرى لذيذة ومنعشة للحصول على عصير صحي ومفيد.

(لها)

 

 

 

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المصدر: لها
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