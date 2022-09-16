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صحة

نصائح بسيطة لتفادي مشكلة "خطيرة" في الكلى

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:00
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نبه باحثون طبيون في الولايات المتحدة، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بمرض "حصى الكلى"، يواجهون خطر الإصابة بهذا الاضطراب الصحي مرة ثانية في غضون خمس سنوات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن باحثين في مصحة "مايو كلينيك" المرموقة، فإن هذا احتمال عودة حصى الكلى يصل إلى 30% خلال السنوات الموالية، لكن تفادي هذا الخطر أمرٌ ممكن عبر اتباع خطوات بسيطة.
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وينشأ الحصى في كلى الإنسان عندما لا تستطيع بعض المواد الموجودة في البول أن تتحلل، وعندئذ تصبح مادة صلبة يتراوح حجمها بين حبة الرمل والحصاة.

وشملت الدراسة التي أجريت في "مايو كلينيك"، عينة من 795 شخصا، فتبين أن من يتناولون قدرا منخفضا من الكالسيوم والبوتاسيوم، كانوا أكثر عرضة لأن يعانوا مجددا بسبب حصى الكلى، مقارنة بمن أخذوا نسبة أعلى من تلك المعادن.

وتشير بيانات صحية في الولايات المتحدة، إلى أن عشرة في المئة من البالغين في البلاد سينشأ لديهم حصى في الكلى، خلال مرحلة ما من حياتهم.
المصدر: سكاي نيوز
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