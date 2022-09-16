Advertisement

صحة

دراسة تكشف.. أدمغة الرجال تتقلص 2 بالمئة في هذه الحالة!

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-991062-637989093327918685.png
Doc-P-991062-637989093327918685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خلصت دراسة حديثة إلى أن الرجال يتعرضون لتغيرات في بنية أدمغتهم مثل النساء بعد إنجاب الطفل الأول، إذ وجد الباحثون في معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا أن الآباء يفقدون مع الطفل الأول 2 في المئة من حجم قشرة الدماغ.

 

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل الدراسة التي أكدت أن السبب وراء هذه التغيرات غير واضح، غير أن الباحثين يعتقدون أن هذا التغيّر يسهّل على الآباء التواصل مع أطفالهم الجدد. واستخدم الباحثون في هذه الدراسة التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص أدمغة 40 رجلاً أصبحوا آباء للمرة الأولى، وكان نصف المشاركين من إسبانيا قد خضعوا لفحوصات الدماغ قبل حمل نسائهم، ثم مرة أخرى بعد بضعة أشهر من الولادة.

 

وكان النصف الآخر من المشاركين في البحث من الولايات المتحدة الأميركية، حيث شاركوا في فحوصات الدماغ خلال المراحل المتوسطة والمتأخرة من حمل شركائهم، ثم مرة أخرى بعد الولادة بسبعة إلى ثمانية أشهر، إضافة إلى ذلك، تم فحص أدمغة 17 رجلاً ليس لديهم أطفال.

 

وقاس الباحثون حجم أدمغة الرجال وسماكتها وخصائصها باستخدام عمليات المسح، وكشفت النتائج أن الرجال لم يظهر عليهم تغيرات في النظام الحوفي مثل النساء، إلا أنهم أظهروا تغيرات دماغية في المادة الرمادية القشرية، وهي منطقة بالدماغ تُشارك في الفهم والتواصل الاجتماعي، كما أظهر المشاركون انخفاضاً في حجم النظام البصري.

 

وقال الباحثون إن هذه النتائج تُشير إلى الدور الفريد للجهاز البصري في مساعدة الآباء للتعرف إلى أطفالهم والتفاعل معهم.

 

يُذكر أن دراسات سابقة توصلت إلى أن الأمومة يمكن أن تغيّر بنية أدمغة النساء، حيث تعاني المرأة من تغيّرات في النظام الحوفي، وهو جزء من الدماغ المسؤول عن الاستجابة السلوكية والعاطفية ومرتبط أيضاً بهورمونات الحمل.

(لها)

Advertisement
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-16
05:00 | 2022-09-16
03:59 | 2022-09-16
02:00 | 2022-09-16
23:19 | 2022-09-15
16:00 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website