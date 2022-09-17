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صحة

لا تتناولوا البطاطا الساخنة.. لهذا السبب

Lebanon 24
17-09-2022 | 02:00
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تناول البطاطا الساخنة يسبب ارتفاعا مفاجئا لمستوى الغلوكوز في الدم، هذا ما حذرت منه أخصائية الغدد الصماء الدكتورة زهرة بافلوفا.

 

وتشير الأخصائية، إلى أنه قبل تناول البطاطا يجب تركها بعض الوقت لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة، حيث في هذه الحالة لا يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم كثيرا، وسوف يتم تخمير النشاء جزئيا في الأمعاء، ما يؤدي إلى زيادة عدد البكتيريا المفيدة.

 

وتضيف، علاوة على ذلك، يمكن أن تكون البطاطا المسلوقة جزءا من النظام الغذائي. ولكن بعض أطباق البطاطا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مثل البطاطا المقلية التي تعادل السعرات الحرارية التي تحتويها المأكولات السريعة، طبق البطاطا المهروسة التي تضاف لها الزبدة أو القشطة.

 

وتشير الخبيرة، إلى أن الأطعمة الدهنية والمقلية والمالحة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوع الثاني من السكري وأمراض الكبد والكلى. كما أن البطاطا المقلية يمكن أن تسبب مشكلات في بشرة الوجه وفي التركيز والذاكرة.

(روسيا اليوم)

 

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المصدر: روسيا اليوم
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