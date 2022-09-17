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صحة

طبيب ينصح: لا تفرطوا بتناول الأطعمة المفيدة!

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:00
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حذر أخصائي الغدد الصماء الدكتور فلاديمير إيفانوف من مخاطر الإفراط بتناول الأطعمة الصحية خلال فترة طويلة.

 

ويشير الأخصائي، إلى أن للغذاء الصحي مزايا عديدة مقارنة بالغذاء السيء. ولكن عند التقيد الصارم به خلال فترة طويلة، يمكن أن يُصاب الشخص بالعصاب ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

 

ويقول موضحا، "إن انعدام التلذذ بالأكل خلال فترة طويلة (طعام منخفض السعرات الحرارية وعديم الطعم) يؤدي إلى حدوث مشكلات مبكرة في القلب والأوعية الدموية، وكذلك إلى الإفراط بتناول الطعام".

 

ويضيف، الاعتدال مهم في جميع الحالات. لذلك يمكن تناول أي طعام ولكن دون الإفراط في ذلك. أي أن المهم اتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل دون الانحياز إلى هذا النوع من الطعام أو ذاك.

(روسيا اليوم)

 

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المصدر: روسيا اليوم
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