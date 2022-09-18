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صحة

بعد فضيحة السالمونيلا.. "كيندر" يعود

Lebanon 24
18-09-2022 | 05:00
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حصل المصنع البلجيكي التابع لمجموعة "فيريرو" العملاقة في صناعة الشوكولا والمتورط في فضيحة تلوث بالسالمونيلا في منتجاته خلال الربيع الفائت، على إذن "نهائي" من السلطات الصحية المحلية باستئناف إنتاجه، بعد ثلاثة أشهر كان خلالها تحت المراقبة.
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وتم التأكيد على إعلان المجموعة الجمعة على لسان ناطقة باسم الوكالة البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وقالت الناطقة ألين فان دن بروك "كانت جميع نتائج تحليلات المواد الخام والمنتجات النهائية مطابقة للمواصفات، وسارت مهام التفتيش بشكل جيد"، مشيرة إلى أن الإذن النهائي صدر الخميس.

وكان المصنع التابع للشركة الإيطالية العملاقة المعروفة عالمياً خصوصاً بعلامتي نوتيلا وكيندر التجاريتين، في مدينة أرلون البلجيكية حصل على تصريح في منتصف حزيران لاستئناف الإنتاج وفق شروط معينة، بعد إغلاقه منذ الثامن من نيسان بعد انكشاف الفضيحة.

وطلبت الوكالة البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية تمكينها من إجراء تحليلات منتظمة للمكونات المستخدمة والمنتجات النهائية قبل طرحها في السوق.

وقالت "فيريرو" الجمعة إن "المجموعة عملت تحت إشراف الوكالة البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية لثلاثة أشهر باستخدام بروتوكولات اختبار وجودة محسنة".

وأضافت في بيان "منح رخصة الإنتاج يعني أن كل شيء جاهز لاستئناف الإنتاج بكل ثقة في مصنع أرلون".

ولفتت الوكالة البلجيكية مع ذلك إلى أن المصنع سيخضع "لمراقبة من كثب" خلال العام المقبل، مع مزيد من الفحوص غير المعلنة المتكررة أكثر مما تتطلبه المعايير المعتمدة مع صانعي الشوكولا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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