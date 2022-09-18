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صحة
عند استخدام فرشاة الأسنان... تجنب هذه العادة
Lebanon 24
18-09-2022
|
12:00
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حذر أحد الخبراء من أن عادة شائعة لدينا جميعا في تنظيف الأسنان، يمكن أن "تبطل" بعض الأشياء الجيدة اللازمة للحفاظ عليها.
وشارك طبيب أسنان Bupa للعناية بالأسنان - سيلفيو كارتاس - بعضا من أهم نصائحه للحفاظ على أسنان قوية وصحية - بما في ذلك الأشياء التي يجب تجنبها.
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ونصح على وجه التحديد بعدم شطف الفم بعد غسل الأسنان بالماء وغسول الفم.
وقال كارتاس: "يميل الناس إلى شطف أفواههم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. ومع ذلك، فإن هذا يتسبب في إزالة الفلورايد من الأسنان، ما يعني أنه لا يمكن أن يفيد الأسنان من خلال تقوية المعادن في المينا. لذلك، يجب أن تبصق، لا تشطف، وتجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث أن غسول الفم يحتوي على نسبة أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان. وهناك عادة مفيدة أكثر وهي استخدام غسولات الفلوريد هذه في وقت آخر خلال اليوم أو اتباع الإرشادات التي يقدمها طبيب الأسنان أو أخصائي الصحة".
وأوضح كذلك: "يحتوي معجون الأسنان على مكونات نشطة تحتاج إلى وقت لتتحرر/تلتصق بالأسنان. الشطف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يزيل هذه المكونات وفوائدها. ومعجون الأسنان المضاد للبكتيريا/التجاويف يرسب بوليمر لاصق على السن (درع واق)؛ فالشطف مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يخففها ويزيلها في النهاية. وعادة ما يحتوي غسول الفم على تركيز فلوريد أقل من معجون الأسنان. لذلك سيخفف تركيز الفلوريد في الفم إذا تم استخدامه مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة".
وأضاف: "لا ينبغي استخدام غسول الفم قبل سن السادسة بسبب خطر تناوله. وبالنسبة للأطفال المعرضين بدرجة عالية لخطر التسوس (تسوس الأسنان)، يجب الإشراف على الشطف إذا أوصى طبيب أسنانهم باستخدام غسول فم معين".
ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في تقليل الآثار الضارة للأحماض التي تتلامس مع أسنانك - لا يدرك معظم الناس كيف يمكن لبعض الأطعمة أن تحيد الأحماض في فمك.
"إكسبريس"
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